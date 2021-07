Cristina Ich, internată de urgență: Nu tratați nimic ce ține de sănătate cu indiferență

Cristina Ich, foarte activă pe Instagram, fiind una dintre influencerițele din România, cu 835.000 de urmăritori, și-a anunțat fanii, de pe patul de spital, că e nevoită să ia o pauză.

Ea le-a transmis celor ce o urmăresc, într-un story, că sănătatea e foarte importantă și că nu trebuie tratată cu indiferență. Se pare că vedeta s-a confruntat cu o durere de cap prelungită, căreia nu i-a acordat îndeajuns de multă atenție și, din cauza asta, acum a ajuns în spital, internată.

”Neața! O să fiu bine, dar câteva zile trebuie să stau sub observație. Nu stați niciodată cu dureri de cap și nu tratați nimic ce ține de sănătate cu indiferență” a scris Cristina Ich într-un story pe Instagram. De asemenea, vedeta a mai anunțat: ”Ne vedem curând, am nevoie de o pauză”.

În urmă cu un an, tot în spital

Aflată în vacanță în Grecia, alături de iubitul ei, Alex Pițurcă, și de un grup de prieteni, Cristina Ich a ajuns de urgență la spital, în august 2020, și a publicat pe pagina de Instagram o fotografie.

Vedeta s-a bucurat de mare, soare și plajă în Mykonos, însă a avut parte și de o surpriză neplăcută, din cauza oboselii și a anemiei.

Pe fotografia publicată a scris ”Anemia” și „Anca Serea, nu ești singura” și asta pentru că și Anca Serea a trecut prin aceleași probleme, atunci când a fost plecată în vacanță, în Bulgaria.

Cristina Ich: Toată viața mea am făcut ce am vrut

”Eu am fost fată săracă, dar două lucruri am avut: ambiție și am făcut toată viața ce am vrut. Toată viața mea am făcut ce am vrut. N-am cântat eu după alții, alții au cântat după mine. Eu ca voi nu o să fiu niciodată, voi ca mine oricum nu puteți fi niciodată. Dar voi știți de ce sunteți urâte? Pentru că sunteți rele. Și cu cât sunteți mai rele, cu atât sunteți și mai urâte. Urâțenia voastră se vede pe față. Dar așa sunt femeile, însă și așa cu limbile mele de baltă, tot am reușit să fac ceva. Tu tot la cratiță, nu? Asta e! Sunt mai trează decât voi, am ”turnat” și un copil. Moldoveancă, nu sunt fraieră. Am fost unde am vrut, am făcut ce am vrut, tu ce ai făcut? Ți-ai mâncat unghiile”, spunea Cristina Ich, după ce a fost criticată că nu știe să vorbească în limbi străine.