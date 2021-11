Cristian Diaconescu (PMP): Energia va fi o problemă strategică

Președintele PMP, Cristian Diaconescu, a declarat aseară, în direct la B1 TV, că energia va fi o problemă strategică, indiferent dacă va fi verde sau nu. ”Șantajul promovat de Rusia, jocul practicat cu presiunea pe prețuri, aduce în atenția noastră o situație nouă din punct de vedere geopolitic”, a afirmat Cristian Diaconescu.

Liderul PMP a reliefat că trebuie să privim în propria ogradă și să observăm slăbiciunile manifestate de România în negocierile purtate cu UE pe strategia Green Deal. ”Negocierile au fost purtate de neprofesioniști, iar angajamentele luate sunt clar în defavoarea noastră. Nu mai vorbim de incapacitatea de a ne exploata propriile resurse și care ne duc ls creșterea dependenței față de importuri. Așa am ajuns să importăm energie din Ungaria și Polonia, țări care nu dispun de resursele noastre.

Ne aducem aminte de bătaia de joc din 2014, când am inaugurat gazeoductul cu Republica Moldova, dar care s-a dovedit a fi ineficient”, a mai spus Cristian Diaconescu, preşedintele Partidului Mişcarea Populară.

Bulai: „PMP, curtat de multe structuri”. Are un atu foarte important

Sociologul Alfred Bulai a vorbit despre PMP în contextul actulelor frământări de pe scena politică.

Alfred Bulai a vorbit, la DC News, despre Partidul Mişcarea Populară, subliniind faptul că formaţiunea - deşi nu a intrat în Parlament după ultimele alegeri - are o structură bine conturată în teritoriu, cu primari, viceprimari, consilieri locali.

"PMP-ul ca partid, astăzi, e curtat de multe structuri: e curtat de Orban – nu uitaţi că Orban e un personaj important, cu credibilitate, dar care nu are de fapt partid, nu are structuri, nu are nimic. În schimb, PMP-ul are structuri aproape peste tot în ţară. Are şi consilieri, are o forţă şi sigur că e curtat de toată lumea. (…) PMP îl are acum în frunte pe Cristian Diaconescu. E un politician mult peste partid, el ca personaj este cu totul altceva decât ce au avut ei pe acolo.

Nu spunem Băsescu, el a expirat, slavă Domnului s-a dat la o parte. Dacă se dă total la o parte, adică nu mai vrea să reprezinte PMP pe ici pe colo domnul Băsescu, atunci va fi mai permisiv accesul altora în relaţia cu PMP. Mulţi au avut o problemă că era Traian Băsescu, l-au înjurat şi, ca să fim sinceri, nici nu mai era locomotivă pentru partid, era inutil, era un cost inutil", a spus Alfred Bulai la emisiunea "Nod în papură", de la DC News.