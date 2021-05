Criminal în serie, salvat de Ceaușescu de la moarte, arestat pentru o crimă din martie 2021

Constantin Moraru e un fost criminal în serie, condamnat la moarte pentru patru crime săvârșite toate prin strangularea victimelor. El a fost scăpat printr-un noroc chior de la plutonul de execuție printr-un decret al lui Nicolae Ceaușescu ce i-a adus o pedeapsă mai blândă, de 25 de ani de închisoare.

”Țâbric”, așa cum i se spune, riscă ani grei de închisoare dacă în finalul procesului va fi găsit vinovat.

”Un aport deosebit de important în rezolvarea cazului acesta de omor, pe lângă doamna procuror Georgescu de la Parchetul Județean Mehedinți și alți specialiști de aici, l-a avut și echipa de criminaliști de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Mehedinți condusă de comisarul șef Liviu Negrea, un polițist extrem de devotat muncii sale, un fel de comisar Antonescu de Mehedinți. Echipa aceasta complexă de oameni ai legii au pus cap la cap o serie de probe și le-au coroborat cu rezultatul probelor ADN venit de la Institutul de Medicină Legală din București care arată fără putință de tăgadă că Moraru Constantin a strangulat-o pe vecina sa.” scrie presa locală.

În 19 martie 2021, o bătrână în vârstă de 76 de ani din comuna Burila Mare a fost găsită omorâtă prin strangulare în propria locuință, lucru care i-a îngrozit pe localnici și i-a pus pe jar pe polițiști și procurori.

Știind din dosarul fostului pușcăriaș că modul de ucidere a celor patru victime ale sale a fost tot prin strangulare, atât localnicii cât și anchetatorii au pus ochii pe ”Țâbric”, însă, în lipsa unor dovezi clare, doar l-au anchetat și i-au dat drumul.

”Nu știu, dom`ne! Eu știu ce a făcut ea? Sunt activitățile poliției în derulare”, spunea atunci Constantin Moraru, întrebat despre moartea vecinei sale.

Moraru e singurul mehedinţean condamnat la moarte care trăieşte. Pentru patru omoruri în scop de jaf şi multe furturi, el urma să fie executat într-un poligon din penitenciarul Rahova, după ce a fost judecat public în sala Teatrului din Severin în faţa a mii de spectatori pentru a fi dat ca exemplu negativ. Numai că pe 26 ianuarie 1988, chiar de ziua lui, Nicolae Ceauşescu ”s-a milostivit” de toţii infractorii şi a dat un decret prin care i-a scos pe mulţi din puşcării, iar altora le-a redus pedepsele, amintește sursa citată. Moraru a scăpat cu o condamnare de 25 de ani de detenţie şi a stat după gratii 20 de ani.

”Mi-am păstrat credinţa în Dumnezeu şi am avut noroc”

El nu recunoaște nici astăzi că a săvârșit cele patru crime pentru care a fost condamnat, recunoaște doar că a cunoscut o parte din victime. ”Am povestit la tot satul că 90% sunt nevinovat. Am doar vina că am fost în casa soţilor Gomoiu, pe care i-a omorât un prieten de-al meu şi pe care nu-l voi spune niciodată. Celelalte fapte sunt A.N.-uri pe care miliţia şi procuratura m-a obligat în urma bătăilor să le iau tot eu. Sunt om cumsecade domnule puteţi să întrebaţi pe la toate puşcăriile pe unde am fost. Eu nu m-am tatuat pe corp, nu am făcut scandal în celule la revoluţie, cum au făcut alţii, am fost un exemplu de deţinut. Am stat închis 20 de ani din viaţă pentru alţii şi am fost la un pas să fiu împuşcat. Cred că știţi că iniţial mă condamnaseră la moarte în sala Teatrului din Severin. Mi-am păstrat credinţa în Dumnezeu şi am avut noroc la recurs la Tribunalul Suprem că Ceauşescu dăduse decretul!”, a povestit ”nea Costel” pentru Jurnalul Olteniei.

Însă, datele de la momentul crimelor l-au dat de gol și l-au învinuit pentru acele crime.