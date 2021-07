Cozmin Gușă, atac dur la adresa primarului liberal al Constanței, Virgil Chițac

Cozmin Gușă are un atac dur la adresa primarului liberal al Constanței, Vergil Chițac, după ce acesta a făcut o declarație referitoare la plaja de la Mamaia.

"Primarul/Amiral nu e doar sărac cu duhul, e și un MARE NESIMȚIT!

O să observați în scurt timp și cât de corupt e liberalul amiral, favoritul lui Iohannis, Zuckerman, GSP/Comănescu, etc. De fapt, enumerându-i, observ că e valabilă zicerea “CINE SE-ASEAMĂNĂ, SE-ADUNĂ!”, a scris Cosmin Cușă pe Facebook.

„Nisipul va fi din ce în ce mai fin, e adevărat, acum sunt scoici. Domnule, da' s-au inventat papuci, s-au inventat șlapi. Nu putem fi așa cârcotași! Eu îmi aduc aminte de când eram copil. Plaja era la fel de lată ca acum. Și eram și noi cetățeni ai patriei și ne doream și noi să bem un suc și ne duceam un sfert de oră până la plajă și înapoi”, a declarat Vergil Chițac la un post TV.

Acesta a continuat, arătând că: „Eu am fost acolo și așa am fost: am folosit papucii și șlapii și nu m-a deranjat foarte mult lucrul acesta. Adică, eu ce vreau să spun: știu că suntem în perioada asta postpandemică, știu că toți, cu toții, mai mult sau mai puțin, avem anxietăți, știu că ne-a fost greu, dar totuși, cum putem fi atât de cârcotași?”