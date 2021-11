Coronavirus 30 noiembrie. Numărul morților în România, date din bilanțul zilei

„Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 30 noiembrie 2021, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 1.622 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 147 decese dintre care 17 anterioare. Vom detalia datele în buletinul informativ de la ora 13.00”, a transmis Grupul de Comunicare Strategică (GCS).

Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghiță spune că sunt indicii că Omicron ar reprezenta o variantă „de escape, de scăpare de sub acțiunea neuralizantă a anticorpilor” și că, din datele prreliminare, ar putea reinfecta persoanele trecute prin boală sau genera infecții la cei vaccinați.

„Este una dintre cele mai interesante variante de Sars-Cov-2, în sensul în care există acumulate peste 30 de mutații la nivelul proteinei spike, lucru nemaiîntâlnit până la acest moment să avem atâtea mutații acumulate pe aceeași tulpină virală, dintre care aproape jumătate sunt în zona critică a proteinei spike, exact în zona în care se leagă anticorpii neutralizanți, anticorpii care apar atât după vaccin, cât și după boala naturală”, a spus luni seara la Antena 3 Valeriu Gheorghiță.

„Din acest punct de vedere sunt indicii importante că această variantă virală ar reprezenta într-adevăr o variantă de escape, de scăpare de sub acțiunea neutralizantă a anticorpilor, ceea ce reprezintă o problemă dacă luăm în calcul eficiența vaccinurilor și protecția pe care o avem în momentul de față după vaccinare și după trecerea prin boală. Un al doilea indiciu foarte important este cel legat de contagiozitate, să nu utăm în momentul în care în Africa de Sud s-a observat o creștere importantă a numărului de cazuri Africa de Sud tocmai ieșea din valul 4 generat de varianta Delta. Peste 60% din populație are anticorpi ca urmare a trecerii prin boală, deci pare că este o variantă cu contagiozitate crescută care scapă de sub protecția anticorpilor și reușește să dea infecții atât la persoanele care au trecut prin boală, cât și la persoanele care au fost vaccinate”, a adăugat Gheorghiță.

Acesta a spus că vaccinarea poate oferi protecție împotriva cazurilor grave

„Din datele preliminare, are această capacitate de a reinfecta persoanele care au trecut pin infecție, precum și de a genera infecții la persoane vaccinate cu schemă completă. Este foarte important să ținem cont de un aspect: persoanele care au un istoric de trecere prin boală sau au fost vaccinate sunt mult mai bine prrotejate în fața formelor severe, cel puțin acestea par a fi supozițiile noastre. Este puțin probabil ca la aceste persoane această variantă să genereze forme grave de boală. Estimăm că se va menține protecția față de formele severe, chiar dacă nu vom avea o protecție suficient de ridicată față de infecție”, a mai spus coordonatorul campaniei de vaccinare.