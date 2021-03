Cornelia Catanga a murit. Spunea că „moartea ne dă târcoale” și credea că e un „blestem”

În iulie 2020, la un an de la infarct, Cornelia Catanga a vorbit despre această cumpănă.

„Pe 14 iulie s-a împlinit un an de când era să mor! M-a iubit Dumnezeu şi mă iubeşte în continuare, şi pe mine, şi pe familia mea, şi pentru asta îi mulţumesc! Am respectat regulile, am ţinut dietă, am luat medicamentele la prânz, câte 14 pastile zilnic, timp de un an, în prezent (n.red. iulie 2020) mai iau doar trei. Inima mea e acum ca şi când nu aş fi avut montat un stent”, spunea atunci Cornelia Catanga pentru Click!.

„Moartea de ne dă târcoale”

Tot atunci, Cornelia Catanga a mărturisit că a ajuns să creadă într-un „blestem”, dat fiind faptul că perioada grea prin care trecea familia ei părea că nu se mai termină.

„Moartea ne dă târcoale, pe mine m-a iubit Dumnezeu şi m-a mai lăsat p-aici, însă cumnata mea s-a prăpădit. Nu e o simplă coincidenţă. Am avut numai necazuri în ultima vreme”, mai spunea Cornelia Catanga.

Cornelia Catanga a murit

Cornelia Catanga s-a stins din viață vineri, 26 martie, la Spitalul Universitar din Capitală. Artista era infectată cu Covid-19 și a suferit un stop cardio-respirator. Mara Bănică a dat vestea morții și tot ea a mărturisit că Aurel Pădureanu nu are bani de înmormântare. Soțul artistei a cerut să i se facă legătura cu Gabriela Firea și Gigi Becali, pentru ajutor.