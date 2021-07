Corina Crețu, avertisment franc despre PNRR. „România ratează ultimul tren”

„România ratează ultimul tren privind aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) vara aceasta. Suntem, în acest moment, cu câteva luni bune în urma altor state europene privind implementarea proiectelor de relansare economică. Comisia Europeană a dat undă verde zilele acestea ultimelor PNRR-uri până la toamnă. În acest moment, două treimi din Statele Membre au aceste planuri aprobate - din păcate, nu şi România! Cu toate acestea, în loc să găsească soluţii, Guvernul de la Bucureşti găseşte scuze: ba că au trimis mai târziu PNRR-ul, ba că intră Comisia Europeană în vacanţă. Am mai atras recent atenţia asupra faptului că România riscă să fie printre ultimele ţări ale căror PNRR-uri să fie aprobate. Iată că, din păcate, am avut dreptate”, a transmis europarlamentarul Corina Crețu.

De ce trebuie validat cât mai repede PNRR-ul?

Politicianul mai explică faptul că riscăm să primim mai târziu banii dacă nu va fi aprobat curând proiectul, lucru ce este în defavoarea țării noastre. Aceasta explică faptul că România a pierdut cel puțin șase luni.

„Vreau să fie foarte clar - nu e vorba despre o competiţie între ţări, ci am în vedere ceva mult mai pragmatic: faptul că timpul trece în defavoarea noastră. Primii bani vor veni cel mai devreme la finalul acestui an, deci am pierdut cel puţin şase luni. Pentru că termenul de finalizare a implementării este acelaşi pentru toată lumea. În calitate de Membră a Comisiei pentru Control Bugetar a Parlamentului European (CONT), am reuşit extinderea termenelor de finalizare a proiectelor prin PNRR până în 2026, dar angajarea sumelor trebuie să se realizeze până în 2024. Aşadar, grav este că România începe cu cel puţin o jumătate de an mai târziu folosirea banilor prin PNRR. Şi când ne amintim că în luna mai Guvernul folosea un ton atât de optimist privind PNRR-ul”, a mai explicat Corina Crețu, în declarațiile sale.