Coreea de Nord distruge secțiuni de drumuri și căi ferate care duc în Coreea de Sud / video

Coreea de Nord a detonat secțiuni de drumuri și linii feroviare aflate pe partea sa a frontierei inter-coreene, a anunțat marți armata sud-coreeană, amplificând tensiunile dintre cele două țări.

Potrivit Statului Major General (JCS) din Coreea de Sud, exploziile au avut loc în jurul prânzului și au afectat zonele nordice ale drumurilor și căilor ferate care conectau cele două state. Ca răspuns, armata sud-coreeană a tras focuri de avertisment la sud de linia de demarcație militară care desparte țările, menționând că exploziile nu au provocat daune pe teritoriul său.

???????????? North Korea blew up roads on the border with South Korea.



???????? South Korean military opened fire on North Korean soldiers in the demilitarized zone when they tried to cross it to plant explosives on the road.



❗️Kim Jong-un has already held a meeting with the military, where… pic.twitter.com/r8o2zB2Dlk