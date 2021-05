Copa America 2021 a rămas fără țări gazdă, la câteva zile înainte de start

Conform BBC Sport, Argentina urma să găzduiască Copa America 2021 alături de Columbia. Țara din urmă a pierdut totuși dreptul de a fi gazdă a Copa America în acest an pe 20 mai din cauza unor proteste antiguvernamentale masive din țară. Astfel, ocazia unică din cei 105 ani de istorie ai turneului de a avea loc în Columbia și Argentina a fost pierdută.

Acum, Argentina a fost la rândul său eliminată din postura de gazdă din cauza „circumstanțelor prezente”, ținând cont că țara sud-americană are parte de o creștere exponențială a cazurilor de Covid-19.

Confederația de fotbal sud-americană (Conmebol) a anunțat veștile, iar turneul final are parte de critici dure în America de Sud. Pe lângă guvernul argentinian și nu numai, atacantul uruguayan Luis Suarez a vorbit cu presa, vineri, explicând că trebuie dată prioritate „sănătății oamenilor”.

Conmebol a spus că în prezent că „analizează ofertele celorlalte țări” care s-au interesat de găzduirea Copa America, o competiție cu 10 echipe naționale care va începe pe 13 iunie și se va termina pe 10 iuie. Confederația se va întâlni luni pentru a decide care sunt următorii pași pentru competiția amânată în 2020 din cauza pandemiei Covid-19. Campioana en-titre este Brazilia, după ce s-a impus în finala din 2019 cu Peru, scor 3-1.

CONMEBOL informs that in view of the present circumstances it has decided to suspend the organization of the #CopaAmérica in Argentina. @CONMEBOL analyzes the offer of other countries that showed interest in hosting the continental tournament. https://t.co/nCQHfgLHH3