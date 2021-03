CONTROVERSE după ce Cornelia Catanga a murit. Întrebări despre ivermectină

Se ridică mai multe întrebări după ce a apărut în presă informația că artista a luat ivermectină.

Ivermectina este un chimioterapic antiparazitar, fiind utilizat în tratamentul bolilor parazitare atât în medicina veterinară cât și în medicina umană. Este folosită de asemenea în tratamentul unor boli parazitare ale pielii, inclusiv scabia și pediculoza. În România este aprobat un singur medicament de uz uman care conține ivermectină, sub formă de cremă, administrat în acnee rozacee. În Europa sunt disponibile mai multe medicamente care conțin ivermectină pentru indicații antiparazitare precum și cea pentru acnee rozacee.



În prezent sunt în desfășurare, atât la nivel european cât și global, o serie de studii clinice controlate care includ pacienții cu COVID-19 sau contacți ai acestora pentru a demonstra posibile beneficii în această patologie. Pe baza studiilor desfășurate in vitro, care au arătat că ivermectina are un efect antiinflamator și antiviral, au fost concepute aceste studii in vivo la om, pe care le puteți vizualiza pe site-ul https://clinicaltrials.gov/.

În cel mai recent protocol de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2 (Ordinul Ministerului Sănătății nr. 2.054 din 27 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1167/ 3 decembrie 2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020), ivermectina nu este menționată ca medicament eficace în această boală.



Pacienții sunt astfel sfătuiți să nu recurgă la administrarea ivermectinei în afara indicațiilor terapeutice deoarece până în prezent nu sunt disponibile date certe privind eficacitatea acesteia în Covid-19.

Întrebări după ce a murit Cornelia Catanga

Cum a obținut Cornelia Catanga ivermectină? Există vreun medic care i-a prescris așa ceva? Sau i-a adus acest medicament cineva din străinătate? Pentru că dacă s-a întâmplat acest lucru, avem un vinovat. Și nu doar moral! Sau Cornelia Catanga a luat ivermectină pentru uz animal? Să ne amintim că în farmaciile veterinare, de îndată ce a apărut fake news-ul că medicamentul tratează Covid-19, românii au dat năvala în farmaciile veterinare pentru a-și procura produsul. Degeaba spuneau specialiștii că folosirea poate cauza chiar moartea... oamenii tot cumpărau medicamentul din farmaciile veterinare.

Așadar, ivermectina pentru uz uman nu se poate cumpăra în România. Cu toate acestea, unii, cum ar fi esteticianul Adina Alberts, posta linkuri de unde oamenii puteau cumpăra acest medicament.