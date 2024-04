Controale stricte ale poliției în cazul femeilor din Iran care nu respectă portul vălului. Președintele Raisi: Nu ține doar de religie, ci este o obligație politică

Președintele Iranului Ebraim Raisi vrea menținerea controalelor stricte ale poliției asupra încălcării de către femei a portului vălului, relatează dpa, scrie Agerpres. Decizia lui Raisi vine în ciuda protestelor dure care au avut loc zilele trecute.



”Respectarea portului vălului nu ține doar de religie, ci este o obligație politică și legală pentru femeile iraniene”, a declarat Raisi duminică. De aceea ”nu există nicio îndoială” că aceste controale trebuie efectuate tot timpul, a spus clericul ultraconservator, potrivit site-ului președinției.



De la începutul noului an persan pe 20 martie, poliția a intensificat reprimarea încălcărilor privind portul vălului. Videoclipuri postate pe social media arată că au existat ciocniri între femei și acești așa-numiți gardieni morali în timpul unora dintre controale.

