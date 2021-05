Vineri, 4 mai 2021, va avea loc un concurs de pescuit dedicat elevilor. Astfel, copiii de la școlile din Crevedia și Dârza vor concura în iscusința de a reuși să prindă cei mai frumoși pești:

„Asa cum am promis referitor la concursul de pescuit organizat EXCUSIV pentru elevii scolilor din Darza si Crevedia la care si-au anuntat prezenta pana in acest moment un numar de eproximativ 150 de copii,o bligativitatea de a stabili un regulament,imi apartine!!!

PROGRAMUL CONCURSULUI:

- adunarea participantilor – VINERI, 4 IUNIE la ora 09.00; orele 09.30 tragerea la sorti a standurilor si prezentarea regulamentului;

- între 09.30 si 10.00 copii se ajeaza pe standuri, dar NU pot pescui;

- START la ora 10.00;

- VINERI ora 10.00 – VINERI ora 16.00, competitie in desfasurare;

- VINERI ora 16.00 finalul competitiei.

Toti copii vor primi diplome de participare si diplome de merit pentru cei mai iscusiti pescari si din parte unor colaboratori de ai mei,pe care i-am etichetat in primul comentariu la aceasta postare si care s-au autosesizat in urma postarii mele,copii vor primi si produse de top pentru viitoarele partide de pescuit!

Tot pachetul pus la dispozitie de organizator care include undita,pregatire,suporti ,juvelnic, nada si momeala VOR RAMANE ALE COPIILOR!

Regulamentul competiției/ Sancțiuni

1. Se pescuieşte cu o singură undiţă cu un singur cârlig care vor fi puse la dispozitie de organizator.

2. Concursul se desfăşoară într-o singură manşă, de sase ore in intervalul 10-16, fără schimbarea standurilor iniţiale.

3. Fiecare concurent îşi trage la sorţi numărul standului, în funcţie de ordinea înscrierii.

4. La intrarea în standuri concurenţii au la dispoziţie 30 minute pentru pregătirea ustensilelor şi a nadei, timp în care se interzice pescuitul sau nădirea.

5. Momeala: nadă vie si făinuri puse la dispozitie de organizator

6. Se punctează toate speciile, fără limită de dimensiune.

7. Scoaterea pestelui se face în limita sectorului fiecărui concurent, fără a deranja vecinii de stand.

8. Este interzisă intrarea în apă.

9. Clasamentul final se stabileşte după cântărirea punctelor în funcţie de cantitate capturată.

10. După concurs, peştii prinşi se eliberează în mediul lor, tot peștele prins, indiferent de specie sau greutate, se eliberează fără excepție!

11. Cântărirea se face şi se înscrie în grame, într-un tabel pe care vor semna concurentul, arbitrul şi unul dintre vecinii de stand. Nici o reclamaţie ulterioară nu va fi luată în considerare.

12.Concurenţii vor nădi şi pescui numai in faţa standului propriu.

13.Pe timpul concursului, concurenţii nu au voie sa primească ajutor de la nici o persoană la scoaterea capturii,acest lucru ii va aduce un dezavantaj copilului pentru ca acel peste nu va fi punctat asadar pestele va trebui eliberat pe loc fara a fi cantarit!

14.Dacă intervin probleme care au fost omise din regulament, acestea vor fi soluţionate la faţa locului de organizatori.

15.În caz de vreme nefavorabilă, ce poate pune în pericol viaţa concurenţilor (furtună, descărcări electrice, vânt foarte puternic), organizatorii pot întrerupe parţial sau total desfăşurarea concursului.

16.Insotitorii care vin cu masinile personale sunt rugati sa lase masinile la distanta pentru a nu bloca accesul pe balta.

17. Insotitorii (parinti,unchi,matusi,veri sau cadre didactice)nu au voie sa pescuiasca si au doar rolul de a asigura buna desfasurare,ajutorul concurentilor doar in cazul in care se rup linii sau se agata,curatenie in dreptul standurilor de pescuit si pastrare linistii in limita bunului simt!VA DORIM FIRE INTINSE si speram ca insotitorii vor fi mai cuminti decat copiii!!!“, se arată în postarea de pe Facebook a organizatorilor.

Vremea nefavorabilă a decalat evenimentul

Bobe Radu Valentin, organizator al evenimentului, a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre concursul care urmează să aibă loc vineri, 4 iunie 2021:

„Copiii sunt de la școala de la Dârza și de la școala de la Crevedia, a fost o inițiativă personală în care am luat legătură cu directoarea școlii și cu Administrația Bălților și au fost de acord și li s-a părut o idee foarte bună. E nevoie să scoatem copiii de pe calculator și de pe telefon, să îi scoatem la aer liber.

Premiile se datorează câtorva oameni binevoitori care au sponsorizat evenimentul, au dat ceva bani pentru sendvișuri, pentru pizza. Eu am un magazin cu articole de pescuit și am donat undițele cu absolut tot, inclusiv momeala și nu ne costă absolut nimic. Evenimentul a fost amânat pentru vineri, pentru că mâine arată ploaie și nu putem să ținem concursul și să nu vină nimeni. Încercăm vineri să aducem cât mai mulți posibil, pe cei mici nu poți să îi ții singuri pe malul bălții“, a precizat organizatorul Radu Valentin Bobe pentru DC News.