Comandant local al Hezbollah, ucis intr-un atac israelian în estul Libanului

Un comandant local al grupării șiite Hezbollah a fost ucis marți în urma unei lovituri israeliene în estul Libanului, potrivit armatei israeliene și unei surse apropiate acestei grupări, care susține că, în replică, a lansat rachete asupra nordului Israelului, informează AFP.

Altfel, de la începutul războiului în Fâșia Gaza în 7 octombrie între Israel și Hamas, intrat deja în a 12-a lună, s-au intensificat schimburile de tiruri la frontiera israeliano-libaneză între Hezbollah - aliat al grupării islamiste palestiniene Hamas - și armata israeliană.

O sursă apropiată mișcării Hezbollah a declarat pentru AFP că Mohammad Qassem al-Chaer ”a fost vizat de o lovitură israeliană în timp ce conducea o motocicletă în Bekaa și că acesta era comandant al Forței Radwan”.

Mișcarea pro-iraniană a raportat, de asemenea, moartea lui al-Chaer în tiruri israeliene, fără a spune că era comandant.

Armata israeliană a declarat că forțele sale aeriene l-au ”eliminat pe teroristul Mohammad Qassem al-Chaer în regiunea Qaraoun”, precizând că acesta era ”comandantul unității de elită Al-Radwan a Hezbollah”.

The IAF struck and eliminated the terrorist Mohammad Qassem Al-Sha'a in the area of Qaraoun, who served as a Hezbollah Radwan Force commander.



Al-Sha'a advanced numerous terrorist activities against the State of Israel. This elimination further impairs the Hezbollah terrorist… pic.twitter.com/4wrT1DasSM