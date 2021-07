Colegiul Medicilor București: Nenumărați români trăiesc cu hepatită virală. Mesaj de Ziua Mondială de luptă împotriva Hepatitei

„Este timpul să depășim blocajele aduse de pandemia de COVID-19 și să reluăm, cu toate forțele, și lupta împotriva hepatitei. Cifrele sunt îngrijorătoare: doi oameni mor în fiecare minut, în lume, din cauza complicațiilor hepatitelor1. Între timp, în România, anul trecut au fost diagnosticate mai puțin de 50 de cazuri de hepatită virală B și C, față de peste 230 în 20192, aceste date fiind în opoziție cu estimările specialiștilor privind răspândirea hepatitelor”, a transmis Colegiul Medicilor din Municipiul București, printr-un comunicat.

În 2020 au fost diagnosticați foarte puțini pacienți

Colegiul Medicilor din Municipiul București își exprimă îngrijorarea față de numărul extrem de mic de pacienți care au fost diagnosticați cu hepatite cu virus B și C în anul 2020. Din păcate, fără diagnostic, pacienții nu au acces la tratament corespunzător și pot atât să transmită mai departe boala, cât și să dezvolte complicații grave.

„O altă problemă în ceea ce privește, pe de o parte, testarea, diagnosticarea și tratarea, iar pe de alta integrarea în viața socială o reprezintă stigmatul asociat hepatitelor. Să nu uităm că stigma are o influență directă asupra sănătății fizice și psihice a persoanelor afectate, ajungând să aibă efecte negative asupra calității vieții pacienților, asupra relațiilor cu familia și cu personalul medical, asupra aderenței la tratament”, mai arată sursa citată.

Mulți români au hepatită virală și nu știu acest lucru

„Nenumărați români trăiesc cu hepatită virală, dar nu știu acest lucru, ceea ce le pune viața în pericol. Spun nenumărați, pentru că numărul lor exact nu ne este cunoscut nici nouă, medicilor, nici autorităților. Singura cale pentru a ajuta acești pacienți este prin diagnosticare precoce, prin testare. Acționează! Testează! Diagnostichează hepatita! Este timpul să reluăm, cu toate forțele, lupta împotriva hepatitei, deoarece vedem numărul extrem de mic al persoanelor diagnosticate anul trecut. Testarea este crucială pentru accesul la tratament al bolnavilor, pe de o parte, și pentru a frâna transmiterea infecțiilor, pe de alta. Numai printr-un efort concertat al actorilor relevanți, prin investiții și implementarea unei strategii coerente putem obține victorii în lupta împotriva hepatitei. Astăzi, de Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei, Colegiul Medicilor din Municipiul București atrage atenția că un obstacol important în calea înregistrării de progrese îl reprezintă stigmatul atașat unui diagnostic de hepatită, care, din păcate, persistă în România anului 2021. Astfel, aș vrea să lansez un apel: Este de datoria fiecăruia dintre noi – medic, pacient, decident, cetățean – să lupte împotriva stigmatizării. Boala nu alege!”, a declarat prof. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din Municipiul București.

Informații despre Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei

Ajunsă la cea de-a 13-a ediție, Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei este marcată în fiecare an pe 28 iulie. Tema de anul acesta, Hepatita nu poate aștepta, face referire la importanța acțiunilor rapide: persoanele care sunt infectate și nu știu nu mai pot aștepta testarea, persoanele diagnosticate nu mai pot aștepta tratamentul, nou-născuții nu mai pot aștepta vaccinarea, persoanele afectate de hepatită nu mai pot aștepta să dispară stigmatizarea și discriminarea, comunitățile nu mai pot aștepta investiții mai mari, decidenții nu mai pot aștepta, ci trebuie să acționeze acum pentru ca stoparea hepatitei să devină o realitate prin voință politică și finanțare1.

Potrivit cifrelor existente, hepatitele B și C provoacă 1,4 milioane de decese pe an pe Glob – mai mult decât HIV/SIDA și comparabil cu tuberculoza. Împreună, virusurile hepatitice B și C provoacă două din trei decese de cancer hepatic din lume3.