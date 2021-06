Codin Maticiuc este una dintre cele mai cunoscute și apreciate figuri din show biz-ul românesc și este considerat un băiat de bani gata și un adept al extravaganțelor, însă totul până la familia lui.

Vedeta a reușit să demonteze imaginea pe care și-a construit-o de-a lungul timpului și pe care au știut-o fanii săi, odată ce a devenit tată.

Într-un interviu pentru Antena Stars, Codin Maticiuc a oferit detalii neașteptate despre familia sa, despre fiica lui, Smaranda și din intimitatea familiei sale.

Actorul a mărturisit că este mai focusat ca niciodată atât pe viața personală, cât și pe cea profesională, în cinematografie, dezvăluind că deja pregătește o mulțime de proiecte, despre care speră să se bucure de un mare succes.

"Eu sunt un tată îngrozitor"

În ceea ce privește rolul de tată, Codin Maticiuc este de părere că se descurcă ireproșabil, însă nu este sigur că partenera sa de viață împărtășește aceeași opinie.

"Dacă ai întreba-o pe nevastă-mea ea ar zice că eu sunt un tată îngrozitor, că ea face tot, iar eu nu fac nimic. Pe Instagram părem mai buni și chiar și mai înalt. Tot timpul avem de lucrat la toate capitolele din viața noastră. Eu îmi doresc să fiu tată de mult timp, de la 23 de ani. Îmi place să petrec timp alături de fetița mea.

Vorbește de m-a zăpăcit. Mereu mă roagă să nu plec, când o aud e groasă.

Nu trebuie ca unul să fie părintele bun și unul rău. Când greșește, iar nevastă-mea se leagă de ea, eu trebuie să o susțin. Are momente când încearcă să ne încalece cu plânsul. Încercăm să o facem să nu devină o alintată și o mofturoasă", a declarat Codin Maticiuc, la Antena Stars.

Codin Maticiuc, despre femeia care l-a marcat: "Orfelinatul? Ideea EI"

"Astăzi este ziua mamei mele. Prima mea dragoste și motivul pentru care astăzi sunt om. Cred ca motivul pentru care ma descurc prin hățișurile vieții și am reușit în anumite domenii e tata dar tot ce înseamă omenie am de la mama. Nu există om mai bun pe această planetă, sunt convins de asta. Orfelinatul? Ideea ei. Faptul ca toată viața am avut câini și pisici în curte dar niciodată n-am avut voie sa cumpărăm? Regula ei. "Cât timp există câini și pisici pe stradă care nu au ce mânca, noi salvăm. Nu cumpărăm"

Mamă, îți spun rar ca te iubesc și-mi pare rău pentru asta. De cadouri, ce sa mai zic, de mult am terminat ideile. Sper însă că de câte ori te gândești la nepoata ta, Smaranda, tu știi că am numit-o după tine din dragostea și respectul suprem.

La multi ani, mamă! Te iubesc și n-am vrut sa te supăr vreodată deși știu ca am făcut-o des", a scris Codin Maticiuc pe pagina sa de Facebook, în urmă cu câteva luni.