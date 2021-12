Codin Maticiuc, de față cu Rareș Bogdan: Eu am votat PNL aproape pe linie la ultimele alegeri

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a fost invitat în cadrul podcastului lui Codin Maticiuc.

„Eu am votat PNL aproape pe linie la ultimele alegeri și ești unul dintre motivele pentru care am votat PNL (n.r. i se adresează lui Rareș Bogdan). Eu cred în lideri, nu în partide și trei litere. Eu am votat PNL, nu sunt dezamăgit de această uniune cu PSD. Mi se pare că ceva trebuia făcut. În același timp, mi se pare că, în perioada aceasta de criză, cine e la putere are mult de pierdut. Cine stă în opoziție va crește”, a spus Codin Maticiuc.

„Noi am analizat foarte mult dacă să facem acest pas (n.r. guvernare cu PSD). Am purtat discuții și cu USR, (...) majoritatea însă era foarte greu de constituit. Fără o majoritate stabilă... nu poți sta nici la mâna minorităților naționale, la mâna unui grup controlat de un alt lider cu frustrările sale că nu mai e președinte al actualului partid mare de dreapta PNL. Am fost în fața unei provocări”, a spus Rareș Bogdan.

„Eu am încercat, până în ultima clipă, o refacere, nu am ascuns acest lucru. Aritmetica nu te lasă foarte mult”, a mai zis Rareș Bogdan.

„Toată bucuria PSD că a luat Finanțe, Muncă înseamnă și responsabilitate”, a mai spus Rareș Bogdan.

„Vom vedea abordarea lor pe buget, pe reforme”, a subliniat Rareș Bogdan.

