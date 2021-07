Clotilde Armand, împuternicită să rezilieze contractul cu Romprest. Primele declaraţii ale primarului

Update: Iată primele declaraţii ale primarului de la Sectorul 1.

"Contractul era între consiliul local şi companie. Eu nu am nimic cu Romprest, dar e ca şi cum invitaţi o firmă să vă facă curat în curte şi în loc să vă facă curat, face mizerie. Este o mare victorie azi, sunt primul primar care a reuşit asta. Am reuşit să obţin votul pentru mandatarea mea pentru rezilierea contractului în instanţă. Nu am nimic cu firma, dar a lăsat Sectorul1 în haos", a declarat Clotilde Armand după şedinţa de Consiliu Local.

Conform Antena 3, Consiliul Local al Sectorului 1 a dat acest mandat primarului Clotilde Armand, cu 17 voturi şi 9 abţineri, dar a impus şi condiţii. Astfel, dacă vor exista clauze şi prevederi care vor impune Primăriei plata unor despăgubiri, acestea vor fi suportate integral de primarul Clotilde Armand.

Şedinţă cu scântei la Consiliul Local Sector 1

Clotilde Armand a convocat marţi o şedinţă a Consiliului local care are pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Sectorului 1 în vederea promovării unei acţiuni având ca obiect rezilierea contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate.



"Fără votul consilierilor, care sunt parte în acest contract, nu vom putea să cerem înapoi cele 50 de milioane de euro. (...) Nu vom putea să cerem în instanţă rezilierea contractului. Dacă nu vin, înseamnă că, pur şi simplu, le place situaţia, le place că serviciul public e în colaps, le place că avem gunoi pe stradă, nu vor să rezolve situaţia. Fac un apel la toţi consilierii să se arate responsabili de situaţia asta şi să spună nu gunoiului", a afirmat Armand, înaintea reuniunii.



Ea a amintit că la şedinţa de vineri a Consiliului local, care a avut aceeaşi ordine de zi, reprezentanţii PNL şi PSD nu s-au prezentat.



"Am dovedit între timp că, fără această mandatare, nu pot să mă duc în instanţă. Tribunalul a spus expres că trebuie această mandatare ca să pot să cer în justiţie şi recuperarea daunelor şi rezilierea contractului. (...) Am nevoie de această mandatare, e important să fie conştienţi consilierii că, fără participarea lor, nu vom rezolva problema gunoiului", a spus primarul.



Armand a susţinut că nu are nimic cu Romprest, tot ce vrea fiind ca autoritatea locală să aibă un serviciu public de calitate, la un preţ corect.

Armand a repetat minute în şir o întrebare

”Împuterniciți sau nu primarul să rezilieze în justiție contractul cu Romprest?”, a fost întrebarea pe care a repetat-o Clotilde Armand de cel puțin șase ore, într-un exces de furie în cadrul unei ședințe cu consilierii locali.