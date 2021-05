Clanul Cămătaru vizat de DIICOT. Percheziții și rețineri într-un dosar de șantaj

Polițiștii Capitalei, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au reținut mai mulți membri ai clanului Cămătaru într-un dosar de șantaj.

Poliţiştii Capitalei, sub coordonarea DIICOT, pun în aplicare, miercuri dimineaţă, 17 mandate de percheziţie domiciliară şi 16 mandate de aducere, în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Prahova, într-un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat, şantaj şi abuz în serviciu, informează Agerpres.



Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, de la finele anului 2020 şi până în prezent, a fost documentată activitatea unui grup infracţional organizat ai cărui membri s-ar fi specializat în săvârşirea unor infracţiuni de şantaj, constând în recuperarea unor sume de bani de la diverşi agenţi economici, până la valoarea de 500.000 euro, prin utilizarea de ameninţări şi violenţe. Persoanele vor fi conduse pentru audieri la sediul DIICOT.

Cercetările sunt continuate de DIICOT şi Poliţia Capitalei. La acţiune participă poliţişti din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente, cu sprijinul Serviciului Investigaţii Criminale şi al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

Locotenentul clanului, reținut

În cazul grupului infracțional este vorba despre clanul Cămătaru, iar conform informațiilor celor de la Ziare.com, a fost reținut și locotenentul clanului. Infracțiunea comisă de aceștia este șantajul.

Cercetările privind infracțiunile de constituire de grup infracţional organizat, şantaj şi abuz în serviciu vor fi continuate de procurorii DIICOT și ofițerii de poliție din cadrul Poliției Capitalei.

