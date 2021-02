Ciuvica, cea mai mică bufniță din Europa, a fost surprinsă în sălbăticia Bucovinei

Printre minunățiile care se găsesc în codrii Bucovinei se numără și cea mai mică bufniță din Europa, Ciuvica. Aceasta, pe lângă “mărime”, mai are o calitate aparte - este specia cu cea mai mare perioadă de activitate diurnă.

Prezența acestei specii rare, în alte locuri chiar dispărută, a fost remarcată de un destoinic fotograf sucevean, Constantin Rotar, care, dornic să surprindă cât mai multe imagini cu cerbi, cu care are o colecție impresionantă, a avut ochi și pentru alte surprize ale naturii, de la peisaje superbe la păsări rare, greu de observat și de identificat.

„Astăzi, căutând din nou cerbul cu nouă raze, am auzit-o. Am vrut s-o pozez, dar nu am găsit-o. Mâine mă întorc la locul cu pricina. Deja am trei locuri în care știu câte una. Până atunci mă consolez cu cea de anul trecut, culmea, la aceeași dată. Ciuvica, cea mai mică dintre bufnițe - Glaucidium passerinum. 19 februarie 2020, în sălbăticia Bucovinei”, este povestea care însoțește una dintre frumoasele “capturi” ale vânătorului de imagini în natură.

