Ciutacu, nervos pe Facebook: "Influencerilor, în Bucureşti se circulă mai rău ca pe vremea lu' Firea"

"Influencerilor, în Bucureşti se circulă mai rău ca pe vremea lu' Firea, se respiră mai greu ca pe vremea lu' Firea, se trăieşte mai rău şi mai sălbatic ca pe vremea lu' Firea, da' toţi tăceţi ca căcaţii-n tufe. E o linişte asurzitoare pe aici. Vă mai hrăniţi din leşul Dăncilei, cât să nu muriţi de oame. Dacă nu sunteţi chiar toţi plecaţi pe şpagă în Egipt - că ăia mai şmecheri au prins Dubai, Maldive, hai, Zanzibar - înseamnă că nu aveţi buget de cheltuit să-l înjuraţi pe Nicuşor. Şi ciubucăriţi la foc moale, cât să nu vi se usuce maţele de foame, de regulă din Ilfov, pe spatele ălora care trăiesc, muncesc şi plătesc impozite în Bucureşti. Oraşul ăla de care aţi fugit prin noile paradisuri ecologiste, dar căruia aveţi pretenţia să îi impuneţi admnistratorii şi regulile", a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

Cum voia Nicuşor Dan să rezolve problema traficului

Bucureştiul are nevoie de o soluţie inteligentă pe care, este o promisiune, o vom realiza foarte curând, în doi ani, estimez, din momentul acesta, pentru ceea ce înseamnă semaforizare inteligentă, adică un sistem complet de management al traficului, corelat cu transportul public. Bucureştiul, evident, are nevoie de o masivă digitalizare a întregii administraţii publice. Şi, din nou, aici avem bani europeni care ne sunt disponibili. Bucureştiul are nevoie de o soluţie la una dintre principalele probleme pe care le are în acest moment - sistemul de termoficare. Şi, din nou, există voinţă şi bani”, a afirmat edilul general, la conferinţa „From City to Smart City”, în noiembrie 2020.

La finalul lunii octombrie 2020, Michael Horodniceanu, inginer româno-american, expert în transporturi din New York, a anunţat că va lucra cu noul primar al capitalei, Nicușor Dan.

„Problema în București este că toată lumea pornește cu mașina spre centrul orașului”, a explicat el. „Imaginați-vă cât s-ar diminua traficul dacă oamenii ar folosi mai mult transportul public. Obiectivul este de a face transportul public atrăgător pentru oameni.”

