Ciutacu, după decizia CNA: Politica editorială nu se schimbă. Rămân pe același post

Realizatorul TV a spus că astăzi a depășit suta de mii din amenzile date pentru emisiunea Punctul culminant.

”Azi am depășit, "grație" cenzorilor ridicoli de la CNA, suta de mii din amenzile date pentru că Punctul culminant e emisiune, nu serviciu de PR guvernamental sau oficină a propagandei de partid și de stat. Iar suma asta s-a acumulat nu de-a lungul istoriei recente, ci numai de când a început Jihadul la comandă împotriva nealiniaților. Nu-i nici o mândrie, e silă. Amestecată cu amărăciune, pentru că banii ăia, pe care postul îi plătește ca să hrănească o liotă de birocrați fără cariere și fără coloană vertebrală, puteau fi infinit mai bine folosiți pentru funcționare”, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

”Dacă am, totuși, vreo satisfacție, atunci notați: politica editorială nu se schimbă. Și, vă asigur, nici atitudinea mea. Nu-mi pun plasture pe gură pentru o mână de politruci pescuiți de partide și numiți în niște dregătorii pentru care n-au nici chemare, nici talent, nici palmares profesional. Dincolo de faptul că e meseria mea (și, pe cuvânt, n-am de ce să fiu modest, chiar mi-o fac bine), vă datorez asta vouă, cei care mă (și ne) urmăriți seară de seară. Faptul că sunteți atât de mulți se vede în audiențe și, logic, în încasări. Ca o paranteză pentru cârcotași, nu și în buzunarul meu, am aceeași leafă de pe vremea când mă bătea Gâdea de nu mă sculam de jos. N-am chef de patetisme ieftine, am treabă, mă așteaptă încă o emisie grea. Așa că închei asigurându-vă că rămân același, pe același post, la aceeași oră, cu aceeași atitudine”, a mai scris jurnalistul.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI: CNA, despre în modul de reflectare a subiectelor legate de pandemia COVID-19 la televizor

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a transmis un comunicat de presă privind modul de reflectare a subiectelor legate de pandemia de COVID-19 în spațiul audiovizual.

”În calitatea sa de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, având în vedere rolul important al mediei audiovizuale, Consiliul Național al Audiovizualului s-a implicat activ într-o serie de acțiuni ce au avut drept scop sprijinirea tuturor campaniilor publice de informare prin difuzarea acestora de către radiodifuzori. După dezbateri în ședințe publice, membrii Consiliului au luat măsuri punctuale pe parcursul întregii perioade și, începând cu data de 16 martie 2020, au transmis instrucțiuni și recomandări, prima dintre acestea fiind cea referitoare la asigurarea respectării de către furnizorii de servicii media audiovizuale a măsurilor dispuse pe durata instituirii stării de urgență.

De asemenea, ca urmare a solicitării Grupului de Comunicare Strategică referitoare la organizarea cu responsabilitate a emisiunilor de dezbatere care abordează subiecte legate de pandemia de COVID-19, Consiliul Național al Audiovizualului a transmis radiodifuzorilor Instrucţiunea nr. 4 din 25.06.2020 privind asigurarea informării corecte în subiectul noului coronavirus (https://www.cna.ro/Instruc-iunea-nr-4-din-25-06-2020.html).

CNA a solicitat radiodifuzorilor să difuzeze, în regim de mesaje de interes public, spoturile audio-video aferente campaniei de informare şi comunicare referitoare la vaccinarea împotriva COVID-19

Totodată, CNA a solicitat radiodifuzorilor să difuzeze, în regim de mesaje de interes public, spoturile audio-video aferente campaniei de informare şi comunicare referitoare la vaccinarea împotriva COVID-19, care au fost elaborate şi solicitate de autorităţile publice implicate în strategie - Instrucțiunea nr. 5 din 22 decembrie 2020 referitoare la desfășurarea în audiovizual a campaniei de informare și comunicare privind vaccinarea împotriva COVID-19 în România (https://www.cna.ro/article10993,10993.html).

Chiar de la începutul pandemiei, în anul 2020, CNA a transmis tuturor radiodifuzorilor 12 recomandări referitoare la situaţia epidemiologică determinată de răspândirea COVID-19, printre acestea fiind campanii de informare a populației cu privire la reducerea riscurilor de apariţie şi de răspândire a îmbolnăvirilor, încurajarea utilizării metodelor de plată electronice prin intermediul serviciilor GHISEUL.RO, campanii precum „Sunt doar un om”, „Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei COVID-19”, #împreună privind dotarea cu aparatură a spitalelor din România etc. Au fost emise și 5 recomandări care au ca obiect desfășurarea campaniilor electorale în contextul pandemiei.

În anul 2021, după ce Consiliul s-a putut reuni având cvorumul necesar (în perioada 09.02-12.05.2021 nu au putut avea loc ședințele publice ale CNA, Parlamentul nefăcând numirile pentru posturile de membru rămase vacante) au fost emise 5 recomandări privind campanii de informare publică referitoare la vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2.

Menționăm că, pe parcursul întregii perioade, membrii Consiliului au discutat atât cu reprezentanți ai radiodifuzorilor, cât și ai autorităților în privința respectării cu strictețe a prevederilor legislației audiovizualului referitoare la informarea corectă a publicului în reflectarea pandemiei de COVID-19.

În ședința publică din data de 20.10.2021, având în vedere că rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate pentru posturile centrale referitoare la emisiuni de știri și dezbatere difuzate în lunile iunie-octombrie 2021 având ca subiect pandemia de COVID-19 urmau să fie analizate cu prioritate, Consiliul a discutat detalii ce țin de transmiterea mesajelor în spațiul audiovizual și impactul lor în societatecu doamna prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu, Decan al Facultății de Comunicare și Relații Publice, și cu domnul dr. Octavian Jurma, epidemiolog.

Reunit în ședințe publice, ce au avut loc uneori și de trei ori pe săptămână, în ultimele 5 luni Consiliul a analizat rapoartele de monitorizare întocmite pentru diverse emisiuni în cadrul cărora s-au abordat subiecte legate de pandemie sau de vaccinare și, constatând încălcarea prevederilor legislației audiovizualului, au fost aplicate radiodifuzorilor 26 de sancțiuni, dintre care 15 amenzi (în cuantum de 305.000 lei) și 11 somații publice (una dintre amenzi fiind pentru un post de radio din teritoriu – https://www.cna.ro/Sanc-iuni-aplicate-de-CNA-in,11482.html)”, a transmis CNA.