Elevii, TESTAȚI la revenirea din vacanță. Cîțu spune că e o soluție

Premierul Florin Cîţu a declarat, joi, că testarea elevilor cu teste non-invazive la revenirea din vacanţă reprezintă o soluţie bună de a ţine sub control pandemia de COVID-19, informează Agerpres.



"Aş face o propunere domnului ministru al Sănătăţii, ca la întoarcerea copiilor la şcoală, (...) copii care merg acum în vacanţă - aici este şi domnul ministrul al Educaţiei - deci împreună aş vrea să vă uitaţi pe acest aspect, să căutăm resursele, şi vă ajut şi eu, să-i testăm pe elevi când se întorc la şcoală. Să avem aceste teste non invazive, să testăm câţi mai mulţi dintre ei când se întorc la şcoală. Cred că este o soluţie bună să ţinem sub control pandemia", a afirmat Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern.