Cîțu insistă în privința lui Vizante

Întrebat de jurnaliști, sâmbătă, la Tulcea, de ce nu a fost schimbat directorul CFR Călători, Ovidiu Vizante, premierul Florin Cîțu a spus că decizia este în mâna ministrului Transporturilor, el fiind de părere că nu trebuie să deconteze o întreagă guvernare pentru un director.

„Eu rămân la ceea ce am spus acum două zile (joi - n.r.). Trebuie să fim foarte atenți pentru că astfel de lucruri le decontăm toți. Le decontează toată guvernarea, nu le decontează doar un anumit partid politic. Uneori trebuie să luăm astfel de decizii. Decizia este în continuare la ministrul Transporturilor. Decizia de a demite este a ministrului Transporturilor, dar eu cred că nu trebuie să deconteze o întreagă guvernare pentru un singur director”, a spus Cîțu.

Premierul Florin Cîțu i-a cerut joi ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă, să îl demită pe directorul CFR SA, Ovidiu Vizante, spunând că, „dacă directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasă”.

Pentru Barna, subiectul legat de Vizante e ”închis”

„Pentru mine subiectul este închis”, a spus Dan Barna despre situația lui Ovidiu Vizante.

„Nu ajută pe nimeni o isterie falsă. (...) Trebuie să evaluăm oamenii, inclusiv directorul de la CFR, în funcție de activitățile și nu neapărat de o declarație. Nu este nici prima dată, nici ultima dată când datorită accidentelor sau a fenomenelor meteo extreme se întâmplă astfel de eveniment. Ceea ce însă este foarte important, învățământul principal pe care îl tragem și un obiectiv al directorului CFR Călători este un plan de management de reație în situație de criză, pentru că a fost o criză”, a spus, vineri, Dan Barna.

De asemenea, Dan Barna a mai spus că Ovidiu Vizante, „de trei luni, a început să facă schimbări semnificative”.

„Nu este prima oară când se întâmplă ca un tren să se blocheze datorită accidentului. Cu toții, cei care am călătorit cu trenul am stat în tren când s-a blocat și am stat o oră, două, trei, cinci... după situație. Când am fost student, cred am stat undeva la șapte sau opt ore, undeva pe Valea Oltului. Accidentele sunt inevitabie, din păcate”, a adaugat Dan Barna.