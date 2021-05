Cîțu: ”Ce conține vaccinul”. Poza cu Orban care ilustrează cel mai bine mesajul premierului / FOTO în articol

”Ce conține vaccinul? Normalitate. Să pot să îmi beau cafeaua alături de prieteni aici, la interior, să nu mai depindem de mască, să putem să mergem la concerte, la plajă, fără griji, dar mai ales ă pot să-mi văd familia în siguranță”, a spus Florin Cîțu în clipul realizat într-o cafenea.

Iar fotografia de mai jos, cu Ludovic Orban, de anul trecut, de la mijlocul pandemiei, de la aniversarea sa, ilustrează cel mai bine mesajul premierului. Imaginea a fost făcută la petrecerea lui Ludovic Orban unde participau persoane fără mască. Atunci el avea funcția premier, iar în cabinetul său erau miniștrii Raluca Turcan, Bogdan Aurescu, Virgil Popescu și Lucian Bode. Toți au fost amendați pentru că nu au respectat măsurile impuse în pandemie.

Florin Cîțu, despre campania de vaccinare:

”Am știut din primele zile ale campaniei de vaccinare sau momentul în care a început campania de vacinare, că va veni și acest moment. Moment în care va trebui să facem mai mult pentru a convinge populația: că trebuie să se vaccineze, că este singura soluție de a scăpa de pandemie. Din mai multe motive: unele, bineînțeles, au ținut de logistică până acum și le-am rezolvat pe parcurs; dar alte motive, pe care le vom aborda în această campanie, țin de informare. Așa că pornim o campanie de vaccinare nouă, cu o abordare personală, cu o abordare bazată pe emoție. Pentru că, așa cum ați văzut în această perioadă, vaccinarea nu înseamnă doar statistici și cifre. Vaccinarea este un bun comun al tuturor de care avem nevoie pentru revenirea la normalitate. Fiecare român, care încă nu s-a vaccinat, ar trebui să se gândească la ce-i lipsește, la cum i se va schimba viața dacă s-ar vaccina. De ce vă este dor, astfel încât să aveți viața de dinainte de pandemie?

Sunteți părinte, știți foarte bine cât de greu a fost anul trecut în care au trebuit copiii să stea acasă un an de zile, cu școala închisă, şi pentru că, în ultima jumătate de an, nu am avut suficiente persoane vaccinate. Acum avem vaccin și nu mai avem nicio scuză să nu putem să avansăm în această campanie. Am motive, dar nu v-aţi vaccinat, dar vreţi să mergeți să vă vedeți părinții mai des, vreţi să mergeți în concediu, dar aveţi temeri; soluția este să vă vaccinați. E cel mai sigur mod de a avea un concediu reușit. Fiecare român nevaccinat trebuie să se gândească la ce-i lipsește şi, bineînțeles, la cum i se schimbă viața dacă se va vaccina. Şi este simplu. Eu zic că toți vrem să ne întoarcem la normalitate. Această campanie are o temă pe care am promovat-o și până acum, "Împreună învingem pandemia".

Din primul moment am spus că doar împreună reușim să învingem pandemia

Este nevoie să ne vaccinăm cu toții ca să putem să învingem această pandemie. Itroducem un element nou. Întrebarea: ce conține vaccinul? Şi este întrebarea care stă la baza acestei campanii și aici nu vorbim despre componența clară, nu este o întrebare directă despre ce elemente chimice conține vaccinul sau lista de ingrediente a vaccinurilor, ci este mai mult despre ceea ce înseamnă pentru noi vaccinul, de fapt. Despre asta vorbim. Este o încercare de a afla ce înseamnă pentru fiecare dintre noi acest vaccin, dar cum ne ajută să revenim la normalitate. Prin această întrebare încercăm să aflăm de la dumneavoastră de ce vă este dor, ce v-a lipsit în această perioadă, ce vă lipsește. Până la urmă, acesta este adevăratul simbol al vaccinului - revenirea la normalitate. Am știut că doar așa putem să revenim la normalitate în momentul când au apărut primele vaccinuri. Revenirea la viața pe care o aveam înainte cu toții, înainte de pandemie, când nu eram nevoiţi să purtăm mască, să păstrăm distanțare, să ne dezinfectăm tot timpul sau să stăm departe de cei dragi. Dacă știm că acesta este obiectivul și nu este doar obiectivul meu sau al Guvernului, este obiectivul nostru, al tuturor românilor, atunci trebuie să ne vaccinăm.

Mai simplu de atât nu se poate. Şi, bineînţeles, că în ultima perioadă am tot spus: „Hai că se poate”, pentru că am încredere că putem să depășim această pandemie prin vaccinare. Iar de data aceasta, ca de cele mai multe ori, putem să învingem doar împreună şi vom învinge doar împreună această pandemie. Prin această campanie lansăm 11 spoturi care vor fi difuzate în mass-media, la televiziuni în special, în perioada următoare. Sunt trei generale, care ne arată de ce ne este dor sau ne-a fost dor şi alte șapte sporturi făcute pe public-ţintă: elev, bunică, mamă, turist, tânăr festivalier, bine, tânăr care merge la concerte aș spune eu. Iar toţi aceştia ne vor spune ce conține vaccinul pentru ei și o să vă prezentăm aceste spoturi acum”.