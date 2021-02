Cîţu: Singurii care au rămas în funcţie 30 de ani sunt liderii de sindicat

"În 2017 au fost foarte mulţi oameni în stradă pentru că Guvernul PSD a dat OUG 13. În 2020, România a trecut prin cea mai mare criză din ultima sută de ani. Salariile din sectorul public au crescut în medie cu 8% faţă de creşterea din UE, de 3%. În sectorul privat am 1,4 milioane de oameni în şomaj tehnic, niciun protest. Am reuşit, prin măsurile pe care le-am luat, să păstrăm locurile de muncă ale celor 1,4 milioane de oameni, care au reuşit să se întoarcă şi împreună am reuşit cea mai mare creştere economică în trimestrul 4 din UE. În 2021, veniturile din sectorul bugetar rămân la nivelul anului 2020, cu acea creştere din 2020, cu o inflaţie în scădere. Nu înţeleg rostul acestor proteste. Deci veniturile rămân la nivelul anului 2020. Asta a fost decizia. Mai mult de atât nu am ce să vă spun", a afirmat Florin Cîţu, întrebat la Parlament în legătură cu protestul unor reprezentanţi ai poliţiştilor care au ajuns la Palatul Cotroceni.



El a adăugat că în 2021 nici în sectorul privat nu vor exista creşteri salariale, pentru că este în continuare o criză economică. "Deci mi se pare necinstit faţă de ceea ce se întâmplă în sectorul privat ceea ce se întâmplă cu aceste proteste. În sectorul privat avem oameni care plătesc taxele, ne plătesc salariile şi totuşi au trecut printr-o perioadă dificilă şi merg mai departe", a mai spus Cîţu.

Atac la liderii de sindicat





Premierul a menţionat că este nevoie de o discuţie în societate despre faptul că liderii de sindicat sunt singurii care au rămas în funcţie de 30 de ani.



"Aş vrea să revin asupra acestor proteste. Aici cred că putem să avem o discuţie onestă noi în societate. Singurii oameni care au rămas în funcţie 30 de ani sunt liderii de sindicat. Este în regulă, în timp ce în restul societăţii se mai fac schimbări? Haideţi să mai discutăm şi despre această lege, să vedem cum ajung şi acele cotizaţii, sunt automat făcute din conturile oamenilor. Este ok să se ia automat din conturile oamenilor?", a adăugat Cîţu.



El a mai spus că se va modifica şi numărul membrilor consiliilor de administraţie ale companiilor de stat, menţionând că va veni săptămâna viitoare cu ordonanţa în acest sens.