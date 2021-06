Ciprian Şerban (PSD): Pași importanți pentru Autostrada Unirii. Guvernul este obligat!

"Moldova are nevoie de autostrăzi! Astăzi, am făcut pași importanți pentru viitorul Autostrăzii Unirii. Am dezbătut și votat în Comisia pentru Transporturi și Infrastructură proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii- A8 . Prin colaborarea foarte bună cu asociațiile 'Moldova vrea autostradă' și 'Împreună pentru A8', care au și participat, astăzi, la dezbaterile din Comisie, alături de colegii mei din PSD am introdus un amendament prin care sunt stabilite termene clare în construcția Autostrăzii Unirii - A8: o până la 31 decembrie 2026 - Tronsonul Ungheni – Iași - Tg. Neamț și podul peste râul Prut o până la 31 decembrie 2030 - Tronsonul Tg. Neamț – Tg. Mureș.

Pentru siguranța traficului, acolo unde se înregistrează o circulație intensă și multe accidente, cum este secțiunea Lețcani - Tg. Frumos, secțiunile de autostradă vor fi finalizate înaintea altora.

Susținerea primită din partea celor două asociații, ne demonstrează că ceea ce PSD dorește pentru Moldova este și ceea ce își doresc locuitorii tuturor județelor traversate de A8. Le mulțumesc pentru argumentele foarte bine construite și pentru determinarea cu care luptă pentru a face, împreună, din Moldova o regiune conectată cu restul țării prin șosele noi, sigure și de viteză.Votul de astăzi a mai arătat și cine își dorește cu adevărat să avem autostrăzi în România: PSD a votat pentru stabilirea unor termene clare.

Ca de obicei, PNL și USR PLUS au votat împotriva dezvoltării economice, împotriva celor ce trăiesc în Moldova, împotriva creșterii nivelului de trai și al siguranței pe drumurile din România. Guvernul este obligat să își respecte angajamentele asumate și să îi dea Moldovei autostrăzile promise!", transmite deputatul PSD Ciprian Şerban.