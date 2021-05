Ciolacu, ultimatum pentru Cîțu: ”MÂINE!”. PSD intră în grevă dacă nu vede PNRR în Parlament

"Cîțu și Orban vor să blocheze toată Europa. Nu vor să vină în Parlament să prezinte PNRR, așa acum este normal. Polonia, Spania, Italia și Franța au prezentat PNRR-ul în Parlament.

Dacă mâine în Parlament, prezentarea PNRR nu este punct separat pe ordinea de zi, PSD va intra în grevă parlamentară. De ce vor Cîțu și Orban să ascundă PNRR? Cum vor explica la Bruxelles blocarea întregii Europe doar pentru că nu sunt în stare să aibă o prezentare publică a unui plan care va afecta România pentru următorii 5 ani?

Românii trebuie să afle adevărul legat de înghețarea pensiilor, salariilor și a alocațiilor, de creșterea taxelor și impozitelor pentru firme, precum și faptul că agricultura românească va primi... ZERO lei pentru irigații!", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Ce va face PSD după prezentarea PNRR

Liderul PSD a spus şi ce vor face social-democraţii după ce PNRR va fi adus în Parlament de Guvern

"În primul rând, noi nu trebuie să fim sau nu de acord. Acest plan nu are obligativitatea de a fi votat în Parlament. Toată presiunea pe care am făcut-o faţă de actualii guvernanţi este una legitimă pentru că aşa s-a întâmplat în toată Europa. Orice comisar european din familia socialistă cu care vorbeam la telefon îmi spunea: "Cum adică nu vin cu el să îl prezinte în Parlament? Noi l-am prezentat în Italia. Noi l-am prezentat în Portugalia. Noi l-am prezentat în Olanda. Noi l-am prezentat în Germania". În Polonia, de exemplu, s-a ajuns la un consens asupra acestui plan. Noi am dorit, în primul rând, să informăm oamenii, să ştie românii ce urmează. Mai mult, ne-am dorit să ştim ce este prins în plan. Sunt urgenţele miniştrilor şi ale acoliţilor lor? Sau sunt urgenţele românilor?

Nu trebuie să votăm. Noi, oricum, avem o mare victorie că acest plan devine cât de cât transparent. Va fi prezentat în Parlament. Asta ne-am dorit. Sperăm, cu ajutorul specialiştilor, să creăm un mecanism de descentralizare fiindcă este culmea! Cele două partide care vorbeau de descentralizare, transparență nu mai au nici transparență, nici descentralizare. Au dus totul la nivelul ministerelor. Sperăm să ajungem la un acord prin ADR-uri. Toate autorităţile locale şi judeţene să poată accesa aceste fonduri, să poată aplica pentru aceste fonduri, să ştim exact. Nu cumva să îi faci datori pe oamenii din administrațiile judeţene. Nu, te îndatorezi tu, statul, dacă ai capacitatea. Nu îndatora primarii şi consiliile judeţene!", a spus Marcel Ciolacu la Antena 3.