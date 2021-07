Ciolacu, semnal către Dragnea, în direct, la DCNews TV: Categoric!

Bogdan Chirieac: Dacă vă suna domnul Liviu Dragnea, îi răspundeţi la telefon?

Marcel Ciolacu: Categoric!

Bogdan Chirieac: Dacă va solicită o întâlnire, vă întâlniţi cu domnia sa?

Marcel Ciolacu: Categoric, fără nicio reţinere!

Bogdan Chirieac: Credeţi că eliberarea domniei sale ar putea să aibă repercusiuni directe asupra echilibrului din PSD?

Marcel Ciolacu: Nu. Categoric, nu. Şi domnul Dragnea, şi eu, şi Adrian Năstase şi Ion Iliescu, toţi cei care vremelnic suntem sau am fost preşedinţii PSD, la un moment dat, vom trece. Important rămâne PSD, care este cel mai mare partid din România. Eu am preluat un partid aproape în disoluţie şi am reuşit împreună cu colegii mei să câştigăm două rânduri de alegeri şi partidul să fie, acum, cel mai bine cotat în toate sondajele de opinie, în faţa celui de-al doilea partid din România - PNL- cu peste 10 procente.

Liviu Dragnea a ieșit din închisoare

Pe 15 iulie, Liviu Dragnea a fost eliberat din închisoare.

În luna aprilie, Dragnea a solicitat Judecătoriei Sectorului 5 să fie eliberat mai devreme din penitenciar, susţinând că a îndeplinit fracţia necesară de 2/3 din pedeapsă, "este disciplinat şi dă dovezi temeinice de îndreptare, pe tot parcursul executării pedepsei a avut un comportament bun, fiind recompensat în repetate rânduri şi fiind stăruitor în muncă - atât cât i s-a permis să muncească, a participat la activităţi culturale şi la cursuri educaţionale, a primit recompense şi credite".



Conform actelor depuse în instanţă, Dragnea s-a plâns că persoanele din conducerea Penitenciarului Rahova i-au refuzat dreptul la muncă, ceea ce a condus "la izolarea sa în camera de detenţie pentru mai mult de 8 luni (din când în când având acces afară o oră sau două seara) şi la agravarea stării sale de sănătate, care nu a putut fi remediată în sistem de detenţie".

De asemenea, Dragnea a reclamat faptul că a fost ţinut zilnic în camera de detenţie 23 ore din 24 şi "în mod surprinzător a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2". În plus, spunea fostul lider al PSD, dreptul său la sănătate a fost încălcat întrucât i-a fost refuzat, în mod sistematic, accesul la investigaţii de specialitate şi tratament adecvat, deşi penitenciarul a fost informat încă de la început despre afecţiunile de care suferea.



Pe 27 aprilie, Judecătoria Sectorului 5 i-a respins însă cererea de liberare condiţionată, Dragnea a făcut contestaţie, respinsă de Tribunalul Bucureşti pe 27 mai. În motivarea deciziei de la Tribunalul Bucureşti, se arăta că "instanţa a apreciat că, din analiza coroborată a situaţiei personale a petentului, nu şi-a format convingerea că acesta a dat dovezi temeinice de îndreptare".



Deşi decizia Tribunalului Bucureşti era una definitivă, Curtea de Apel Bucureşti a desfiinţat-o, iar procesul a fost mutat la Giurgiu, acolo unde s-a și luat o decizie favorabilă.