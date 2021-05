Dezbatere PNRR, Parlament. Ciolacu: Cîțu-Barna, trompetele austerității! Domnule Barna, câte rude aveți pe lista de așteptare?

”Domnule prim-ministru, mai reveniți totuși la microfon, presupun, ca să ne prezentați, totuși, planul”, a fost începutul discursului liderului opoziției, Marcel Ciolacu.

”Domnule Cîțu, de data asta nu ați mai avut pe unde să fugiți. Afară vă așteaptă fermierii să le spuneți de ce agricultura primește 0 euro prin PNRR, în timp ce firmele de consultanță primesc 2 miliarde de euro. Luați-l și pe domnul Orban și spuneți-le oamenilor de ce nu le-ați dat nici acum subvențiile și despăgubirile pentru seceta de anul trecut. Ieșiți și spuneți de ce românii mănâncă 70% produse de import în timp ce guvernarea de dreapta vrea să distrugă agricultura românească. Domnule Cîțu, cu curaj, dacă vreți să fugiți iar, dacă doriți să coborâți la fermieri, împreună cu domnul Orban, pot solicita o pauză.

PNRR, ascuns românilor

Altfel, este o mare rușine că premierul României trebuie forțat să vină în Parlament să prezinte un plan care va influența România pe următorii 5 ani. Este o mare rușine că a fost nevoie de insistențele PSD, ale partenerilor sociali și europeni ca să veniți astăzi în Parlament. Până în ultima clipă ați vrut să ascundeți românilor adevărul din spatele PNRR și nici măcar astăzi, cu doar câteva zile înainte de termenul limită pe care l-a dat Comisia Europeană, nu ați făcut public planul pentru toți românii.

Mă uit la parlamentarii PNL, la parlamentarii USR, la parlamentarii UDMR. Dumneavoastră ați văzut acest plan? Știți ce conține acest plan? Dacă știe vreunul din dumneavoastră, îl invit în dialog cu mine, aici. Știți ce susțineți în acest plan, domnilor parlamentari PNL? Domnule Orban, dumneavoastră ați văzut acest plan? L-ați citit, îl aveți în detaliu? Stimați colegi, această coaliție a șmenului a vrut să deturneze un plan lăudabil al Europei către clientela de partid și firmele sale de consultanță.

Apropo, domnule Barna, câte rude aveți pe lista de așteptare la proiectele din PNRR?Tot ce PSD v-a cerut a fost transparență, descentralizare și sprijin concret pentru firmele românești. Am cerut proiecte de care să beneficieze români din toate regiunile țării, indiferent că trăiesc în marele orașe sau la sat. V-am cerut mecanisme de control împreună cu partenerii sociali și pentru toate acestea v-am dat soluțiile necesare. Am vrut să fim constructivi, pentru că am înțeles că aceasta este cea mai importantă oportunitate a României de a interveni în decalajele dintre zonele de dezvoltare ale țării. Un plan care să dezvolte România și să aducă prosperitate.

Bătaie de joc și lipsă de viziune

V-ați bătut joc. De asta ați fost refuzați de 2 ori până acum de Comisia Europeană, atât cu planul dumneavoastră, domnul Cîțu, cât și cu planul domnului Orban. De asta veți fi ultimul guvern din UE care va depune acest plan. Nu știu dacă ați aflat, dar unii miniștri din guvernul dumneavoastră au început să fie subiect de bancuri prin cancelariile europene. Comisia Europeană vă tratează ca pe un elev repetent, pe care îl trimite acasă ca să mai învețe carte.

Doamnelor și domnilor, în toate planurile depuse până acum la Comisie, fiecare țară a venit cu o viziune clară. Majoritatea țărilor europene au decis să investească masiv într-un domeniu pe care l-au considerat un motor de creștere în viitor. Franța pune accent pe resursa umană, Germania, pe industrie, Italia și Spania vor sprijini masiv IMM-urile, Bulgaria digitalizează.

Domnule Cîțu, dumneavoastră ce v-ați propus? Vă spun eu. V-ați dus la Bruxelles cu o poveste frumoasă despre reformă, însă în loc de reforme concrete nu ați făcut altceva decât să tăiați, să readuceți austeritatea. V-ați dus cu un ”to do list”, cu 9 antireforme, la care ați angajat pe ascuns pe toți românii și nu ați spus nimic aici în țară. De ce nu aveți curaj să le spuneți românilor aici în față că nu sunteți capabil să faceți vreo reformă? Tot ce ați propus a fost înghețarea veniturilor, creșterea vârstei de pensionare și majorarea taxelor pentru firme și populație. Domnule Cîțu, și dumneavoastră, domnule Barna, vă place să credeți că sunteți apostolii transparenței, dar de fapt sunteți doar trompetele austerității, niște mincinoși cărora le e frică să spună adevărul în față. Cine v-a cerut, domnule Cîțu, să indexați pensiile și salariile pentru 5 ani de acum înainte. Cine v-a cerut să creșteți vârsta de pensionare, să creșteți taxele locale, să măriți impozitele pentru firmele românești, să scoateți facilitățile pentru IT-iști și constructori? Cine v-a cerut să lichidați CFR marfă, domnule Barna? Sau Tarom? Să dați mii de oameni afară? Să vindeți cele mai profitabile companii românești. Nimeni nu v-a cerut acest lucru! Nimeni de la Comisia Europeană nu v-a cerut să aduceți austeritatea în România, doar propria incompetență și lipsă de viziune” a mai spus Marcel Ciolacu.

