Ciolacu avertizează: Se ajunge la înghețarea salariilor și pensiilor. Asta ne aduce Guvernul în 2021

Liderul PSD anunţă că modul în care Guvernul Cîţu a gestionat situaţia economică va face ca salariile din sistemul public, dar şi pensiile să fie îngheţate anul acesta.

"Nu știu dacă ei au aflat (n.r. - cei de la guvernare), dar există legea 69/2013. Este o lege în vigoare. În cazul în care datoria publică se încadrează între 45-50%, Ministerul Finanțelor trebuie să prezinte un raport în Guvern cu măsurile pe care le vor lua pentru a scădea datoria publică.

Dacă vom ajunge la o datorie publică între 50% - 55%, asta se va întâmpla dacă venim cu tot împrumutul de 15 miliarde din Programul Național de Redresare și Reziliență. Mai mult, acest procent duce la înghețarea salariilor și pensiilor din sistemul public. Trebuie să prezinte situația românilor, să li se spună de ce dorim să se împrumutăm. Asta ne va aduce, în anul 2021, acest Guvern", a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3.

Ce a declarat Marcel Ciolacu despre PNRR după discuţiile cu Florin Cîţu

"Nu este vorba despre așteptările noastre sau despre așteptările unor partide. Trebuie să înțelegem foarte clar că PNRR-ul este al românilor, nu este al PNL-ului, al USR-ului sau al Guvernului, este al românilor și al României. Când vor înțelege și actualii guvernanți lucrurile în această direcție, banii europeni trebuie folosiți pentru a crește nivelul de trai aș românilor, nu sunt instrumente politice pe care să le arătăm în fața oamenilor. Când vor înțelege acest lucru, presupun că vom înainta.

Cu adevărat, am avut niște discuții mai mult de principiu. Nu am avut acces la Planul Național de Redresare și Reziliență în integritatea sa, lucru nepermis. Ne-ar fi interesat foarte clar mecanismul transparent de accesare a acestor fonduri, noi vorbim aici și de granturi, și de împrumuturi, și nu în ultimul rând, cum sunt ele repartizate în zonele de dezvoltare ale României.

Există discrepanțe între anumite zone de dezvoltare ale României, vedem că de exemplu în Moldova foarte multă lumea își caută de muncă în străinătate, deci înseamnă că statul nu a investit suficient. Pentru așa ceva există PNRR și a echilibra aceste zone de dezvoltare. Vom încerca în zilele următoare dacă găsim soluții de descentralizare.