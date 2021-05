Cine va fi cel mai bun marcator la EURO 2020?

Iată care sunt primii 5 favoriți la câștigarea titlului de golgheter de la EURO 2020:

1. Harry Kane - Golgheterul lui Tottenham este creditat cu prima șansă la câștigarea titlului de golgheter de la EURO 2020, având cota 7.00. Este cel mai bun atacant englez al ultimilor ani, drept dovadă stând cifrele excelente pe care le are. A încheiat acest sezon din Premier League cu 23 de goluri marcate pentru Tottenham. De asemenea, pentru naționala Angliei a marcat de 34 de ori în 53 de partide. Niciunul nu a fost însă reușit până acum la Campionatul European, dar Kane este pe val și este și unul dintre cei mai curtați atacanți din lume, fiind dorit insistent de Manchester United și Manchester City. Kane este unul dintre jucătorii care ar fi ratat Campionatul European dacă acesta s-ar fi desfășurat anul trecut, dar acum a revenit pe teren după accidentarea gravă din 2020 și este pregătit să facă un turneu final mare. În aceste condiții, pentru pasionații de ponturi pariuri EURO 2020, poate fi luat în calcul cu siguranță în lupta pentru titlul de golgheter, mai ales că și Anglia este favorită, alături de Franța, să câștige trofeul.

2. Romelu Lukaku - Atacantul belgian a avut al doilea sezon al carierei ca număr de goluri marcate în campionat. El a înscris 24 de goluri pe Inter Milano, fiind la o singură reușită de sezonul 2016/17, când a punctat de 25 de ori pentru Everton. Lukaku este în formă maximă, iar în luna mai a marcat trei goluri, două dintre ele cu Juventus și AS Roma. În plus, pentru naționala Belgiei este, de asemenea, un marcator constant, având 59 de goluri în 91 de partide. Lukaku are cota 8.50 să devină golgheterul Campionatului European, într-o echipă plină de staruri a naționalei Belgiei.

3. Kylian Mbappe - Tânărul atacant francez s-a transformat într-unul dintre cei mai curtați jucători din lume, după evoluțiile foarte bune de la PSG. La naționala Franței a înscris 16 goluri în 42 de meciuri, însă este puțin dator, având în vedere că nu a mai punctat din octombrie 2020. Totuși, forma de moment îl recomandă, având în vedere că a fost golgheterul lui PSG în acest sezon, cu peste 30 de goluri în toate competițiile. Mbappe are cota 9.00 să fie golgheterul Campionatului European. Ar fi al doilea francez la rând care câștigă titlul de golgheter la EURO, după Antoine Griezmann, în 2016.

4. Cristiano Ronaldo - Juventus a avut un sezon mult sub așteptări, dar Cristiano Ronaldo a performat la cel mai înalt nivel, motiv pentru care este al patrulea favorit la câștigarea titlului de golgheter EURO 2020, cu cota 10.00. Ajuns la 36 de ani, Cristiano Ronaldo nu-și arată deloc vârsta și a înscris la foc automat, fiind golgheterul lui Juventus Torino, cu o medie de aproape un gol pe meci. Pentru naționala Portugaliei are în 2021 un singur gol, marcat în poarta Luxemburgului. Totuși, Ronaldo este jucătorul care deține recordul celor mai multe goluri marcate la Campionatul European, alături de Michel Platini. Portughezul a marcat în total de 9 goluri în trei ediții ale turneului final. În schimb, Platini a reușit 9 goluri într-o singură ediție a turneului continental. Ronaldo are cota 10.00 să devină golgheterul EURO 2020

5. Memphis Depay - Olandezul a marcat de 20 de ori în acest sezon și este al cincilea favorit la câștigarea EURO 2020, cu cota 17.00. Depay este aproape de un transfer la FC Bacelona, după evoluțiile bune pentru Olympique Lyon. La naționala Olandei, jucătorul în vârstă de 27 de ani a reușit 23 de goluri în 62 de meciuri. Este atacantul care poate destabiliza orice defensivă, însă depinde mult și de evoluția pe care Olanda o va avea la turneul final.