Cine este primarul care a traversat înot Bosforul, deşi nu are mâini / Video

La cea de a 35-a ediţie a Concursului de Înot Intercontinental în Bosfor, au participat peste 2.600 de înotători din 77 de ţări. La eveniment, au luat parte şi reprezentanţi ai vieţii politice din Turcia, printre care ambasadorul Ţărilor de Jos la Ankara, Joep Wijnands, dar şi primarul districtului Avcılar din Istanbul, Turan Hançerli.

VIDEO

Mayor with no arms swims across the #Bosphorus in #Istanbul. Turan Hançerli, who tragically lost both arms when he suffered an #accident at 18, is the first #mayor of #Turkey with a #disability. pic.twitter.com/ymDiwRw2zH