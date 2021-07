Cine e Teodor Vîjîianu, un tânăr de care o să mai auziți / video

Teodor Vîjîianu este un tânăr român plecat în Marea Britanie la studii. Acesta s-a întors în România pentru un stagiu la cabinetul europarlamentarului Victor Negrescu. Cei doi au acordat un interviu pentru DCNews și DCNewsTV.

„Din păcate, se pune destul de puțin accent pe educația civică în România, lucru un pic diferit în străinătate. M-a întristrat foarte mult acest aspect, eu fiind pasionat de ce se întâmplă la noi”, a zis Teodor Vîjîianu. „Am plecat din țară dorindu-mi să fac economie și politică. Odată ajuns acolo (n.r. în Marea Britanie), și învățând despre istorie și politică, am ajuns să prind drag de ceea ce se întâmplă la noi, să fiu mai pasionat de aceste lucruri. Intrat la facultate, mi-am dorit mai mult să mă implic. Știu că politica este un drum complicat, e nevoie să cunoști oameni, să începi de tânăr. Am citit despre activitatea domnului Negrescu, m-am interesat și am găsit acest stagiu, pentru care am și aplicat. Am fost bucuros când m-am întors și să văd că și la noi, de fapt, dacă ești suficient de atent, sunt șanse să faci ceva frumos pe partea de politică și să te implici”, a spus Tudor Vîjîianu.

„Din experienţa mea, din discuţiile pe care le-am avut, foarte mulţi tineri cred că sunt de dreapta, dar nu realizează că sunt, de fapt, de stânga. Din cauza turbulenţelor politice care au existat în România, mi se pare că foarte mulți tineri se detaşează de partidele clasice din România. Dar, dacă se vorbeşte despre acest subiect cu ei, valorile social-democratice (...) sunt valori pe care şi tinerii din România le împărtăşesc. Dar, după cum am spus, din cauza turbulenţelor politice, există o disociere între tineri şi aceste valori şi poate chiar între tineri şi PSD, din păcate”, a mai spus Teodor Vîjîianu în cadrul interviului.