Cîmpeanu: Toți elevii revin fizic în școli din 3 mai. Sunt patru condiții

„Soluția pe care am fundamentat-o este aceasta. Lasă două săptămâni de vacanță în plus, care se pot transforma, al doilea motiv, în zile cu prezență fizică în școală, în luna iunie. Sunt patru condiții care trebuie îndeplinite, le reiau foarte scurt. Prima este deja îndeplinită, respectarea regulilor în școli. Se respectă mult mai mult în școli regulile de relaxare, de la aerisire până la purtarea măștii”, a transmis Sorin Cîmpeanu, la Digi 24.

„Al doilea pilon este vaccinarea, vaccinarea merge foarte bine. Avem 150.000 de angajați vaccinați acum. (...) Al treilea element (n.r., testarea elevilor prin salivă) este esențial, primul ministru și-a asumat public în conferință de presă să spună că va susține testarea non-invazivă despre care am discutat în mai multe emisiuni”, a adăugat el.

Dacă se împlinesc cele patru condiții, dintre care trei sunt deja valabile, copiii revin în bănci din mai

„A patra condiție, însă, nu mai depinde de Ministerul Educației, pentru că constă în confirmarea ipotezelor făcute de către cei în drept să emite aceste ipoteze conform cărora în luna aprilie se va atinge vârful epidemiologic, după care o perioadă de platou este estimată a fi scurtă, și apoi un trend descendent. Regulile de protecție respectate (1), vaccinare (2), testare (3) și trend descent (4) vor da ocazia Ministerului Educației să vină cu argumente pentru deschiderea tuturor școlilor, nu după scenariile verde, galben, roșu, cu prezență fizică”, a mai spus Cîmpeanu.

„Deci am avea șansa ca aceste zile în plus de vacanță în aprilie să se transforme în zile de prezență fizică la sfârșit de mai, început de iunie, ceea ce este un mare câștig. Dacă am fi continuat cu predarea online este această problemă de inechitate pe care am prezentat-o și este și retezarea oricărei șanse de a avea acele zile cu prezență fizică în luna iunie. Se extinde semestrul de pe 18 iunie pe 25 iunie”, a conchis el.