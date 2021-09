Cîmpeanu: Peste 4.500 de elevi s-au vaccinat în ultimele cinci zile

Un număr de 4.520 de elevi cu vârste cuprinse între 12-19 ani s-au vaccinat anti COVID-19 în ultimele cinci zile, astfel că numărul total al şcolarilor vaccinaţi este de peste 155.000 a declarat sâmbătă ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, potrivit Agerpres.



"În ultimele cinci zile s-au vaccinat în plus 4.520 de elevi. Deci, aproape 37.000 de elevi cu vârsta între 12 şi 15 ani sunt vaccinaţi, este vorba despre un progres de la 34.709 elevi la 36.859. Din perspectiva celor de vârstă 16-19 ani, avem un plus de 2.370. Avem în momentul de faţă peste 155.000. 155.149 elevi este numărul exact. În ultimele cinci zile am avut aproape 5.000 de elevi vaccinaţi, aproape 1.000 de elevi pe zi", a spus ministrul Educaţiei, la postul B1 TV. El a afirmat că vor continua acţiunile de informare a părinţilor privind vaccinarea.



"Este un progres important, continuăm acţiunile de informare a părinţilor în vederea exprimării acordului pentru vaccinare pentru că este singurul gest care poate determina siguranţă în şcoli alături de măsurile sanitare cunoscute: masca de protecţie, aerisire, distanţare adecvată - reguli de igienă", a mai afirmat ministrul Sorin Cîmpeanu.

Ministerul Educației a comunicat rata finală de promovare a examenului de Bacalaureat în sesiunea august-septembrie

Rata finală de promovare, înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat, după soluționarea contestațiilor, este 32,9%, în creștere cu 2,6%, comparativ cu primele rezultate, a anunțat vineri Ministerul Educației, scrie Mediafax.



Astfel, 10.531 de candidați, cu 828 mai mulți, față de prima afișare a rezultatelor, au promovat examenul în această sesiune. Dintre aceștia, 7.359 de candidați provin din promoția curentă, iar 3.172 de candidați provin din promoțiile anterioare.



Rata de succes pentru promoția care a absolvit liceul în anul școlar 2020 - 2021 a crescut la 34,9%, de la 32,3% înainte de contestații, în timp ce ponderea candidaților promovați din promoțiile anterioare este 28,9%, față de 26,3% anterior soluționării contestațiilor.



În sesiunea similară a anului trecut procentul candidaților promovați s-a situat la 34,1%. Conform ministerului, au fost depuse 11.756 de contestații, iar în cazul a 10.886 de lucrări notele au fost modificate prin creștere sau micșorare. Media minimă de promovare a examenului este 6, iar nota minimă pentru fiecare probă scrisă este 5.