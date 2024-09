"Ciclonul Boris se disipează". Elena Mateescu, vești bune după inundațiile devastatoare: Temperaturi în încălzire de la o zi la alta

Elena Mateescu, directorul ANM, vine cu vești bune: scăpăm de ploi.

"Este în diminuare la acest moment, așa cum arată și informațiile, și dinamica cantităților de precipitații pentru următoarele 24-48 de ore. Rămânem în continuare sub avertizarea de Cod Galben pentru vestul țării pentru că observăm că deja zona aceasta afectată... și pentru că a afectat în altitudine în mod special zona de est, luând în considerare și influența din bazinul Mării Negreu, încărcat cu umezeală, a favorizat acordul în ceea ce privește cantitatea mare de precipitații în această zonă a țării.

Va fi săptămâna viitoare, mai ales începând de marți, o săptămână liniștită din punct de vedere meteorologic sub aspectul cantităților de precipitații, ceea ce este foarte bine. Mâine ne mai așteptăm la cantități nesemnificative, în special în zonele de munte, dar nu în cele două județe din sud-estul României, în sudul Moldovei (...) Mâine posibil mici ploi slabe care să mai cadă la munte și în zonele centrale și nordice ale țării", a declarat Elena Mateescu la Antena 3 CNN.

Elena Mateescu: Am înregistrat primele precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare

"În această dimineață, la vârful Țarcu, la peste 2200 de metri, am înregistrat primele precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare pentru că în spatele frontului rece, masa de aer foarte rece a prăbușit temperaturile de la valori de 30, ne amintim prima decadă a lunii septembrie, cu 35 de grade, la valori care în regiunile intracarpatice nu am avut mai mult de 11-13 grade. (...) Continuă răcirea, care deja s-a semnalat încă de ieri.

Doar în sud-est se văd mici areale de galben, valori de 24 de grade. De marți, și mai ales de miercuri, din nou temperaturi în creștere și observăm deja extinderea culorii de galben și portocaliu care ar însemna spre finalul săptămânii valori din nou de peste 26-27 de grade. Vestea este bună pentru că în acest sens, da, are timp pământul să se zvânteze, mai ales în zonele afectate, astfel încât să se poată interveni în zonele respective și să se refacă ceea ce a fost distrus. Ciclonul Boris se disipează, scade în intensitate", a mai spus aceasta.

Vor reveni furtunile?

Întrebată dacă este posibil să apară alte furtuni, Elena Mateescu a spus: "Suntem mai liniștiți din punct de vedere meteorologic, intensificările de vânt nu au fost prezente la cote mari nici în această perioadă, deci din punct de vedere meteorologic, începând de marți, elementul predominant va fi regimul de temperaturi în încălzire de la o zi la alta, cu precipitații reduse în general.

Dar nu trebuie să excludem că toamna până la urmă este caracterizată de ceea ce înseamnă aceste alternanțe, este anotimpul propice pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea acestor tipuri de fenomene, brusc să trecem de la cald la rece și atunci când vorbim despre o masă de aer cald care este înlocuită de o masă de aer mai rece, la contactul dintre cele două mase, în condițiile în care avem și un aport mare de umezeală, se creează ingredientele specifice pentru ceea ce s-a întâmplat în această săptămână. În această seară, este foarte important să spunem, cel puțin până la miezul nopții, precipitații în cele două județe grav afectate, Cod Galben de cel mult 20-25 de litri pe metru pătrat, după care sisteme noroase, după miezul nopții, să urce spre nordul țării și să să lase cantități de 30-40 de litri pe metru pătrat, vestul nu este la acest moment în pericol".

