CHINA. O clădire tip turn a început să se MIȘTE

O clădire tip turn din Shenzen, China, a început să se clatine, semănând panicp printre pietonii din jur, dar și cei care erau în interior. Turnul de 291 de metri a început să se legene, deși în zonă nu fusese înregistrat niciun cutremur, iar condițiile meteo nu erau favorabile unui asemenea incident. În urma incidentului nicio persoană nu a fost rănită sau ucisă, transmite CNN.

Clădirea, numită SEG Plaza, a început să se miște în jurul orei 12:30. La acea oră, aproximativ 15.000 de persoane se aflau la muncă sau la cumpărături în interiorul clădirii. Evacuarea a durat 90 de minute, timp în care turnul a continuat să se clatine. La mijlocul zilei de marți, stația locală de meteorologie a raportat adieri de vânt cu o viteză de 32 de kilometri pe oră.

Autoritățile care au investigat întâmplarea susțin că nu au fost găsite anormalități în structura de rezistență sau în construcția clădirii și nici în mediul înconjurător al clădirii.

Turnul este plasat în centrul comercial Huaqiangbei din Shenzen, casa a celui mai mare district de comercializare a electronicelor din lume. În interior își au sediul mai multe companii locale de tehnologie și un mall pentru produse electronice.

Construcția a fost terminată în anul 2000 și este a 18-a cea mai înaltă clădire din orașul Shenzen și numărul 104 din China, conform bazei de date a Consiliului clădirilor înalte și habitat urban.

Dacă în China clădirile se clatină fără un motiv aparent, în Israel, unde este un conflict armat în desfășurare, clădirile se prăbușesc de pe urma bombardamentelor. La amiază, un bloc turn în Fâşia Gaza care adăpostea birourile agenţiei de presă americane Associated Press şi canalului de informaţii Al Jazira (din Qatar) s-a prăbuşit după ce a fost lovit de o rachetă israeliană. Un jurnalist AP a declarat, sub rezerva anonimatului, că imobilul a fost distrus, dar că toate echipele lor sunt în stare bună, deşi şocate. Jurnalişti ai France Presse au văzut la rândul lor blocul turn cu 13 etaje pulverizat de mai multe rachete.

