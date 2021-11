China a publicat fotografii cu Shuai Peng, jucătoarea de tenis dispărută după ce l-a acuzat pe vicepremier de viol

Fotografii, a căror autenticitate nu a fost verificată, înfăţişând-o pe Shuai Peng zâmbitoare, au apărut pe reţelele de socializare pe măsură ce creşte presiunea internaţională asupra Chinei pentru a oferi informaţii despre soarta jucătoarei chineez.

Mai multe ţări, inclusiv Statele Unite, şi-au exprimat „îngrijorarea”, iar Naţiunile Unite au cerut dovada că jucătoarea este în regulă, în timp ce hashtag-ul #WhereisPengShuai s-a răspândit rapid pe reţelele de socializare.

Patru fotografii suspecte. Nimeni nu mai știe nimic de Shuai Peng

Patru fotografii cu campioana de tenis au fost postate pe contul de Twitter @shen_shiwei, etichetate de reţeaua de socializare drept „media afiliată statului chinez”.

O fotografie o arată pe o jucătoare zâmbitoare cu o pisică în braţe în ceea ce pare a fi casa ei. Pe fundal sunt vizibile jucării de pluş, un trofeu, un steag chinez şi acreditări. Un alt instantaneu arată un selfie al lui Peng Shuai cu o figură din Kung Fu panda, un film de animaţie pentru copii.

În fundal apare un cadru cu o imagine a lui Winnie the Pooh. Contul de Twitter în cauză se susţine că aceste fotografii au fost postate în privat de jucătoare pe o reţea de socializare pentru a le ura contactelor ei „un weekend fericit”.

Twitter este o reţea socială blocată în China şi numai persoanele cu software asemănător VPN o pot accesa, relatează Mediafax.

Șeful WTA spune că aceasta ar fi în siguranță, deși nimeni nu a mai reușit să o contacteze

Christopher Clarey, un cunoscut jurnalist de tenis de la New York Times, a vorbit cu șeful WTA, Steve Simon, care a dezvăluit că, deși nu a vorbit direct cu ea, a primit asigurări că aceasta este în siguranță.

"Toate contactele noastre și toată echipa noastră din circuit care a avut contacte și relații cu ea de-a lungul anilor au luat legătura cu ea. Am contactat, de asemenea, toți sportivii WTA din regiune care credem că ar avea relații cu ea", a declarat Simon pentru NY Times.

"Am auzit același lucru de la toată lumea, că nu au reușit să ajungă direct la ea. Toate sursele spun că este bine, că se simte bine și că nu este amenințată, dar nu am reușit să vorbim cu ea direct până la această dată. Nu am cunoștință de nimeni care să o fi făcut până în acest moment".