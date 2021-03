Cercetătorii mexicani au creat o mască de protecție de folosit în timp ce iei masa / VIDEO

O mască nazală, o inovaţie împotriva COVID-19, care lasă gura liberă şi poate fi folosită în timp ce iei masa, nu a fost aprobată de către autorităţile sanitare, informează Daily Mail. În înregistrare, un bărbat şi o femeie iau masa cu masca la nas, în aer liber, după ce îşi scot masca de tip FPP2. Conform datelor, invenția se numește „mască pentru masă”. Reuters nu dezvăluie identitatea cercetătorilor mexicani și nici a producătorului măștii.

Researchers in Mexico have designed a 'nose-only mask' that can be worn under a normal face mask pic.twitter.com/gS4t0jHDfw