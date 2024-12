CEO-ul unei firme de asigurări de valoarea PIB-ului României, împușcat pe stradă în New York /video

Potrivit poliției, Thompson, în vârstă de 50 de ani, ajunsese devreme la hotel pentru a participa la o conferință, când un bărbat mascat, care aparent îl aștepta, a deschis focul asupra sa de la distanță. Martorii au declarat pentru The Post că suspectul fusese văzut în apropierea hotelului, plimbându-se pe 6th Avenue, înainte de atac, scrie Bloomberg.

După ce l-a observat pe Thompson, agresorul a tras mai multe focuri, lovindu-l mortal. Ulterior, atacatorul a fugit pe o bicicletă printr-o alee din apropiere, cunoscută sub numele de Ziegfeld alleyway. Deși suspectul nu era oaspete al hotelului, rămâne neclar dacă avea alte legături cu locația.

Thompson a fost transportat de urgență la spitalul Mt. Sinai în stare critică, dar medicii nu au reușit să-i salveze viața, declarându-l decedat mai târziu în cursul dimineții.

