Centrele de plasament de tip vechi, încă o realitate tristă în România. Vișinel Bălan, întrebări către șeful ANPDCA: „Cum vor fi afectați copiii?”

„Președintele Petru Rareș Achiriloaie, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție refuză să răspundă adresei înaintată pe 23 aprilie cu privire la o serie de obiective asumate în cadrul întâlnirii din 13 decembrie 2023, asumate în prezența mea și a lui Rupi Gabor Matteo.

Context:

Pe 13 decembrie 2023 am avut o întâlnire cu dumneavoastră, la invitația dumneavoastră, în calitate de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. La întâlnire ați fost însoțit de doamna Simona Oproiu, specialist din cadrul autorității.

În aceea zi am fost însoțit de Rupi Gabor de la Asociația “Zâmbește pentru Viitor” din Brașov.

Întâlnirea a durat aproximativ o oră și a fost marcată de discuții intense și profunde cu privire la situația sistemului de protecție a copilului din România.

Printre subiectele discutate și pentru care am solicitat măsuri imediate s-a aflat desființarea centrelor de plasament de tip vechi, despre care am aflat că mai există aproximativ 50 în funcțiune. Am subliniat importanța acestui demers pentru a asigura o îngrijire adecvată și un mediu familial stabil pentru copiii aflați în sistemul de protecție. De asemenea, am abordat necesitatea realizării Consiliul Copiilor pe lângă fiecare DGASPC, realizarea unui registru de plasament sau a unui registru al familiilor de plasament la nivel național, care ar permite oamenilor dornici să îngrijească un copil abandonat să fie identificați și evaluați pentru a oferi un cămin iubitor și stabil copiilor aflați în nevoie.

Am subliniat că Ajungem Mari este un proiect care ajută mii de copii aflați în grija statului și merită susținerea și atenția de care au nevoie. În plus, am evidențiat nevoia de implementare a parteneriatului propus între Consiliul Tinerilor Instituționalizați și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, care încă nu a fost pus în aplicare. Am adus în discuție numeroase alte subiecte de importanță deosebită cu privire la protecția copilului, pe care le-am inclus pe agenda discuției. A fost o întâlnire profundă și constructivă, în care am căutat soluții pentru a îmbunătăți situația copiilor aflați în sistemul de protecție, reconfirmând angajamentul nostru comun de a lucra împreună pentru binele acestora.

Pe baza expunerii prezentate, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:

1. Despre desființarea centrelor de plasament:

- Care sunt pașii concreți pe care ANPDCA i-a întreprins pentru desființarea celor aproximativ 50 de centre de plasament de tip vechi?

- Cum vor fi afectați copiii care sunt în prezent în aceste centre și ce măsuri sunt în loc pentru a asigura tranziția lor către o îngrijire mai bună?

2. Implementarea Consiliului Copiilor:

- Ce progrese au fost făcute în direcția realizării Consiliului Copiilor la nivelul fiecărui DGASPC?

- Cum se va asigura că vocea copiilor va fi ascultată și luată în considerare în acest format?

3. Despre Registrele de Plasament:

- Ce stadiu a atins implementarea registrului de plasament sau a registrului familiilor de plasament la nivel național?

- Cum se va facilita procesul pentru ca mai mulți oameni să fie identificați și evaluați ca potențiali îngrijitori?

4. Sprijinul pentru Proiectul Ajungem Mari:

- În ce mod intenționează ANPDCA să sprijine și să acorde atenția necesară proiectului Ajungem Mari, pentru a îmbunătăți situația copiilor aflați în grija statului?

5. Parteneriatul cu Consiliul Tinerilor Instituționalizați:

- Ce obstacole au împiedicat până acum implementarea parteneriatului propus între Consiliul Tinerilor Instituționalizați și ANPDCA și ce măsuri se iau pentru a depăși aceste bariere?

6. Evaluarea și Ameliorarea Protecției Copilului:

- Care sunt cele mai importante lecții învățate din întâlnirea recentă pentru a îmbunătăți protecția copilului în sistemul de protecție socială?

- Ce planuri strategice pe termen lung are ANPDCA pentru a asigura un mediu familial stabil și o îngrijire adecvată pentru toți copiii aflați în sistem?”, a transmis Vișinel Bălan, pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News