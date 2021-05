Cele mai profitabile jocuri de cazino cu dealer live

Pentru ca jocurile live să-ți aducă la fel de mult succes ca cele tradiționale, este important să îți alegi cu grijă jocurile. Din acest punct de vedere, este util să faci un pic de cercetare în avans. În cazul în care nu știai, unele jocuri au un procent de revenire la jucător (RTP) mai mare, astfel încât șansele de a câștiga un premiu satisfăcător sunt mai mari. Care sunt aceste jocuri? Ți le vom prezenta în continuare. Dacă vrei să-ți încerci norocul, fă o vizită la Casino online și bucură-te de cele mai bune jocuri de noroc.

1. Blackjack

Numărul de jocuri de cazino cu dealer live disponibile crește în fiecare. În ciuda tuturor acestor jocuri noi, totuși, blackjackul deține supremația în continuare.

Jocul de blackjack este disponibil în orice cazinou online care oferă jocuri cu dealer live. În plus, un număr considerabil de furnizori de software de jocuri live oferă un procent ridicat de revenire la jucător (RTP) pentru blackjack. Între aceștia, se numără:





NetEnt Blackjack = 99,5% RTP



NetEnt Blitz Blackjack = 99,5%



Blackjack Playtech = 99,5%



Pragmatic Play ONE Blackjack = 99,47%



Playtech Quantum Blackjack = 99,47%





2. Texas Hold’em Bonus Poker

S-ar putea să te surprindă faptul că Texas Hold’em Bonus Poker este pe această poziție, adică mai bine poziționat decât jocuri precum craps sau baccarat. La urma urmei, acest joc nu este în mod normal nici măcar în top 5 când vine vorba de topul celor mai profitabile jocuri din cazinourile terestre.

Cu toate acestea, Texas Hold’em Bonus Poker își câștigă locul în partea de sus a acestei liste, asta deoarece Evolution Gaming prezintă o variantă care oferă RTP de 99,47%.

Jocul de poker Texas Hold’em oferit de Evolution are reguli unice care îi sporesc procentul de rambursare. Aceste reguli permit jucătorilor să se bucure de de 99,47% RTP din pariul total, ceea ce este un procent mai mult decât satisfăcător.

În plus față de o rambursare ridicată, acest joc oferă, de asemenea, un jackpot progresiv de 50.000 EURO. RTP-ul pariului secundar, desigur, este separat de rambursarea obișnuită.

RTP-ul depinde de dimensiunea jackpot-ului la momentul respectiv. Prin urmare, îți recomandăm să aștepți momentul în care jackpotul crește suficient de mult.

3. Craps Live

Până recent, jocul de craps nu era disponibil în cazinourile cu dealeri live. Evolution Gaming a schimbat acest lucru atunci când au lansat craps live, la sfârșitul anului 2020. Acest lucru a adus nu doar diversitate în portofoliul cazinourilor, dar a oferit jucătorilor și un nou joc cu un RTP uimitor (de până la 99,17%), ceea ce, în mod evident, se traduce prin premii semnificative.

După cum poți observa, acest procent de plată este diferit de ceea ce oferă jocul standard. În jocurile online obișnuite, pariurile pe linie nu trec de 98,59% și, respectiv, 98,64% RTP. Asta înseamnă că dacă ești fan al acestui joc, cel mai profitabil este să te orientezi spre versiunea live, aceasta fiind mult mai profitabilă decât jocul standard.

Experiența nu este mult asemănătoare cu aruncarea zarurilor într-un cazino terestru, cu toate acestea, te poți bucura de momente de socializare cu dealerul live.

4. Baccarat

Baccarat este de obicei unul dintre cele mai bine plătite jocuri din cazinourile terestre și online. Nu este surprinzător faptul că oferă, de asemenea, unul dintre cele mai mari procente de plată dintre toate jocurile cu dealer live.

Mai mulți furnizori de software oferă jocuri de baccarat cu un RTP de până la 98,94%, ceea ce, fără îndoială, este un mare avantaj pentru jucători. Tot ce îți rămâne de făcut este să plasezi pariul și să aștepți ca norocul să-ți surâdă.

5. Ruleta Franceză

Ruleta franceză este cea mai bine plătită variantă a ruletei. Acest joc se joacă pe o roată europeană (37 de buzunare), care este preferată în defavoarea roții americane. Roata europeană oferă 97,30% amortizare, comparativ cu doar 94,74% pentru versiunea americană.

Ruleta franceză are în mod normal același RTP de 97,30%. Cu toate acestea, are și o regulă specială „la partage” care se aplică pariurilor cu bani uniformi. Conform acestei reguli, se vor returna jumătate din pariurile pe care jucătorul le pierde, atunci când bila aterizează pe zero. Mai exact, dacă pariezi 100 de lei, vei primi înapoi 50 de lei.

Regula de partajare reduce marginea normală a casei la jumătate (2,70% - 1,35%) și mărește RTP-ul la 98,65%. Merită o șansă, nu-i așa?

Concluzie

Jocurile de cazino cu dealer live plătesc în medie puțin mai puțin decât jocurile de cazino online tradiționale. La urma urmei, studiourile cu dealeri live trebuie să investească mai mult în plătirea dealerilor și în crearea unor configurații elaborate.

Cu toate acestea, după cum se poate observa, există o mulțime de jocuri de cazino live cu procente mari de plată. Jocurile din această listă oferă RTP-uri de până la 99,5% - 98,65%.

Blackjack este alegerea potrivită în cazul în care îți dorești un procent de rambursare cât mai mare. Mai multe versiuni oferă RTP variind de la 99,5% la 99,47%.

Texas Hold’em Bonus Poker este, de asemenea, o alegere potrivită, având un procent de returnare de până la 99,47%. Va trebui să alegi versiunea Evolution Gaming pentru a obține acest procent de plată.

Pe scurt, oricare dintre jocurile de pe această listă oferă șanse reale de câștig. Mult succes!