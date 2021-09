Cele mai importante caracteristici ale unei bucătării Horeca (P)

Indiferent de meniul pe care îl pui la dispoziție, ratingul bun pentru restaurantul tău va fi direct influențat nu numai de măiestria bucătarilor tăi, ci și utilarea corectă a bucătăriei.

Bucătăria profesională a unui restaurant trebuie să aibă câteva caracteristici esențiale pentru ca aceasta să fie una de top.

Mai jos vei descoperi care sunt acestea, iar recomandările specialiștilor este să le urmezi și tu dacă îți dorești ca restaurantul tău să fie unul prosper, indiferent că abia îl deschizi sau că bucătăria pe care o ai deja are nevoie de o reîmprospătare.

Bucătăria este proiectată corect

Pentru a putea pregăti toate mâncărurile pe care le ai în meniu, bucătăria ta trebuie să fie suficient de spațios pentru ca procesul să fie desfășurat eficient și în condiții de siguranță.

Regula de aur într-o bucătăria Horeca este să respecți proporția dintre spațiul alocat bucătăriei și numărul de locuri din restaurant. Unui loc trebuie să îi corespundă nu mai puțin de 5 metri pătrați în spațiul destinat bucătăriei. De exemplu un restaurant cu 20 de locuri trebuie să aibă o suprafața bucătăriei de 100 metri pătrați.

Bucătăria este dotată cu echipamente profesionale de bucătărie

Utilarea corectă a bucătăriei cu utilaje și echipamente profesionale te vor susține în activitate și va face ca angajații tăi să fie mult mai productivi. În plus, vei fi sigur că acestea vor fi rezistente în timp iar investiția ta va fi recuperată pe termen scurt pe mediu. Echipamentele profesionale de bucătărie sunt importante pentru că sunt create special din materiale, cu tehnologii eficiente și la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță.

Echipa de consultanți Be Our Guest ce au o experiență de peste 10 ani în domeniu nu numai că te vor ajuta să alegi echipamentele de care ai nevoie indiferent de specificul restaurantului tăi, dar îți vor sta la dispoziție cu oferte și proiecte personalizate pentru ca acestea să fie aranjate corect în bucătăria ta. În gama Be Our Guest găsești toate echipamentele de care ai nevoie pentru a utila bucătăria restaurantului tău: mașini de gătit, mobilier din inox, echipamente frigorifice și pentru spălarea vaselor dar și veselă și accesorii specifice pentru prepararea mâncării.

Bucătăria este eficientă din punct de vedere energetic

Atunci când achiziționezi utilajele verifică cât consumă acestea și încearcă să reduci cât mai mult costurile. Anumite echipamente sunt mai eficiente decât altele, așadar în funcție și de nevoile tale, alege-le pe care care te avantajează cel mai mult, dar și care vor genera cele mai mici facturi.

De exemplu, folosirea unui grătar cu rocă vulcanică este mai eficientă decât în cazul unui grătar clasic pe gaz sau cărbuni, întrucât odată încălzite, rocile vor genera căldură un timp mai îndelungat. De asemenea, dacă montezi toate aparatele de gătit în același loc, poți folosi o singură hotă cu o dimensiune și o putere mai mare.

Bucătăria este prevăzută cu un sistem de ventilație eficient

Pentru ca atmosfera din bucătărie să fie optimă și pentru ca angajații tăi să lucreze în cele mai bune condiții, este necesar să ai un sistem de ventilație corect care să facă față căldurii, aburilor și a fumului.

Nu numai că personalul tău va fi relaxat, dar nu riști nici ca mirosul de mâncare să treacă dincolo de ușile bucătăriei, în restaurant. Cu siguranță, clienții nu vor dori să plece din locația ta mirosind a meniul mâncat la prânz sau cină.