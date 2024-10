Cele două destinații de top în care românii, brusc, nu mai pot ajunge

Alin Burcea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, a vorbit, în emisiunea ”Totul despre Bani”, realizată de Mihai Ciobanu, la DCNews și DCBusiness, despre alegerile în turism ale românilor.

”În general, familiile cu copii mai mici merg la all inclusive. Dacă ai doi copii și ești cap de familie, spui că mergi la all inclusive, că ai dat o dată toți banii, mai beneficiezi și de reduceri de early booking, și nu mai scoți alți bani din buzunar. Știi că ai plătit o dată și apoi nu mai plătești nimic în plus, eventual doar tips-urile. Sunt unii care vor să meargă în asemenea tipuri de vacanțe, în special în Antalya, în special pentru ce abundență de mâncare e, își închid telefonul - fiind stresați sau obosiți de îndatoririle zilnice- și stau la soare.

În Grecia, all inclusive nu a prins și nici nu trebuie să prindă. Ar distruge turismul grecesc. Mergi în Grecia ca să ieși seara la tavernă, unde familia de greci are o tavernuță de 15 locuri. E alt produs. Dacă-n Antalya te duci la 5 stele, în Grecia n-ai nicio problemă să stai și la studio, și la 3 stele, pentru că acolo te duci pentru sufletul grecesc, pentru atmosfera grecească. Eu vreau turism de relaxare, prefer să mă odihnesc.

Sunt oameni care preferă turismul activ, își fac circuite. Anul acesta, cred că facem pe China 30 și ceva de grupuri. Lumea merge să vadă China. Sunt circuite culturale, e clar că nu te duci acolo pentru altceva.

Suferim pentru că nu mai avem Israel, o destinație excepțională pentru români. Și pe Sharm El-Sheikh se mai sperie lumea... Rusia, destinație excepțională, făceam circuite frumoase, dar e situația care e...” a spus Alin Burcea.

Alin Burcea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, a spus, în emisiunea "Totul despre bani", la DCNews și DCBusiness, întrebat despre percepția românilor despre Bulgaria: "Bulgaria e pământ românesc. Dacă vă duceți la Albena, tot bulgarul vorbește română. Românii asimilează puțin această zonă". Întrebat de ce a prins în Bulgaria all inclusive și nu și-n România, Alin Burcea a explicat: "Nu poți să faci all inclusive în orice hotel, are niște caracteristici.

