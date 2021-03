Cel mai vârstnic protestatar: Am 82 de ani și 220 de lei pensie

Cel mai vârstnic manifestant de la protestele anti-restricții a fost intervievat de postul de televiziune Antena 3. Acesta a spus că are o pensie de 220 de lei:

„Am 82 de ani fără 3 luni. Am fost și la Piața Universității în 1989. Eu am venit, și acum, pentru liberate, să fim liberi, să nu fim obligați să stăm în case, să nu putem vorbi. Fără să stai cu frică că vine și te amendează vreun jandarm, eu merg cu frică și mă uit ca nu cumva să mă amendeze. Am o pensie și dacă îmi ia din ea e greu.“

Protestatarul a fost întrebat ce pensie are

„Păi, am 220 de lei pensie. Îmi ajunge pentru medicamente și mâncare, nu pot să plec în concediu, mă limitez la banii ăștia. Eu am muncit 43 de ani. Mulțumesc lui Dumnezeu, atât cât mi-a dat, cu ăștia mă întind. Am fost tehnician, am fost șef de CTC. Am făcut și gimnastică, am făcut mișcare multă la viața mea“, a precizat vârstnicul.