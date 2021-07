Cel mai tânăr informator din istoria FBI, portretizat în „White Boy Rick”, dă în judecată instituția

Informatorul pe vremuri adolescent al FBI-ului, care a inspirat un film de Hollywood, a decis să dea în judecată instituția americană. Conform BBC, Richard Wershe Jr. a intentat un proces de 100 milioane dolari împotriva foștilor săi agenți FBI și procurori, acuzând că a fost abuzat ca minor când era informator al instituției.

Bărbatul are acum are 52 de ani și a petrecut trei decenii în spatele gratiilor după ce a fost condamnat pentru droguri. Recrutat la 14 ani, acesta ar fi cel mai tânăr informator al FBI-ului din istorie. „Vreau să închei acest capitol al vieții mele”, a exprimat Wershe, înconjurat de familia sa, în timpul unei conferințe de presă de marți, la un an după eliberare

Cum se numește filmul?

Cunoscut drept „White Boy Rick” (puștiul alb Rick, n.r.), povestea sa ca informator și eventual condamnarea lui au inspirat filmul din 2018 cu același nume, în care Matthew McConaughey l-a interpretat pe tatăl său ficțional. Wershe a explicat că numele nu a fost porecla făcută de el, ci de presa de la momentul arestării sale. Foști polițiști din Detroit, agenți FBI pensionați și foști procurori federali, alături de orașul Detroit, apar în procesul intentat de el.

Într-un document de 10 pagini, Wershe acuză că acesta a fost contactat de agenții federali după ce tatăl său a luat legătura cu FBI-ul, spunând că fiica sa se întâlnea cu un cunoscut dealer de droguri. Acesta a amintit că s-a întâlnit în mod regular cu agenții FBI și ofițerii de poliție din Detroit pentru a le oferi informații despre grupările infractoare din oraș. „Dacă nu aș fi fost un informator al forțelor de ordine, niciodată nu aș fi fost implicat în criminalitate sau grupări de droguri”, se arată în plângerea penală.

Cealaltă tabără a fost mai atrăgătoare pentru cel care era doar un puști pe atunci

Wershe a fost „constrâns” să continue să lucreze, mai adaugă el, în ciuda faptului că criminalii locali au încercat să-l asasineze odată ce au suspectat că lucra cu autoritățile. După doi ani de colaborare, Wershe a fost atras de cealaltă tabără. A povestit în 2015 că a fost „orbit” de bani, femei și alte posesii materiale.

Acesta a fost judecat în Michigan, la doar 17 ani, pentru posesie de cocaină. Rolul său de informator nu a contat în tribunal, astfel că a primit închisoare pe viață. „Am fost ghidat greșit. Am mers pe o cale despre care n-am crezut că o să-mi afecteze viața”, a adăugat el.