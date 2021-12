Ceasul lui Maradona a fost recuperat. Piesa în ediție limitată a fost găsită la mii de kilometri distanță de locul unde a dispărut

Un ceas de colecție Hublot, care i-a aparținut lui Diego Maradona, a fost recuperat de poliție în statul Assam, din nord-estul Indiei, la un an de la moartea legendei fotbalului argentinian, scrie CNN. Intervenția a fost numită „un act de cooperare internațională”, poliția de stat din Assam a anunțat sâmbătă pe Twitter că ceasul vedetei, care dispăruse din reședința sa din Dubai, a fost recuperat într-un raid la Sibsagar din Assam.



În urma informațiilor primite de la poliția din Dubai, autoritățile indiene au efectuat un raid, iar ceasul în ediție limitată a fost recuperat de la reședința suspectului, a declarat sâmbătă, într-un tweet, directorul general al poliției din Assam, Bhaskar Jyoti Mahanta. Mahanta a postat pe Twitter o fotografie cu mai multe detalii despre suspect.

In an act of international cooperation @assampolice has coordinated with @dubaipoliceHQ through Indian federal LEA to recover a heritage @Hublot watch belonging to legendary footballer Late Diego Maradona and arrested one Wazid Hussein. Follow up lawful action is being taken. pic.twitter.com/9NWLw6XAKz