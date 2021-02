În timp ce vorbea despre controversa pensiilor parlamentarilor și pensiilor speciale, Theodor Stolojan a fost întrebat ce pensie are el, în contextul în care a fost șase ani la Banca Mondială și mai apoi la Parlamentul European.

"Lumea îmi spune: Bine, domne, ție ți-e ușor să vorbești că ai pensie de la Parlamentul European. Eu în România am pensie pe bază de contributivitate, ca oricare dintre cei 5 milioane de pensionari. Am într-adevăr pensie de la Parlamentul European, dar care e plafonată. Nu există pensie în Parlamentul European sau de la Banca Mondială care să depășească nivelul salariului pe care-l ai.

La Banca Mondială există un fond de pensie care funcționează pe bază de constituire, adică îți constitui propriul fond de pensie. Sigur, intri împreună cu toți ceilalți pensionari, dar eu mi-am constituit în cei șase ani cât am lucrat, am vărsat cam 400 și ceva de dolari în fiecare lună și mi-am constituit propriul fond de pensii care apoi a intrat într-un anumit sistem și am o anumită pensie de acolo, care e, sigur...

De la Parlamentul European pensia se cunoaște. Ai cam 1.500 de euro pentru un mandat. Dar e limitată. La Parlamentul European salariul e undeva aproape de 7.000 de euro, nu vorbesc de diurnă sau altele. Deci pensiile sunt plafonate", a declarat Theodor Stolojan, la Digi24.

"Destul cât să pot trăi decent. Fac parte din clasa mijlocie"

Văzând că Theodor Stolojan nu dă nicio cifră, moderatorii emisiunii l-au mai întrebat încă o dată ce pensie are lunar, după ce trage linia.

"Destul. Destul cât să pot trăi decent, zic eu. Eu mă consider că fac parte din clasa mijlocie. Sigur, clasa mijlocie e împărțită și ea în trei. Eu mă consider că fac parte din partea de sus a clasei mijlocii. Eu nu fumez, nu beau, am investit foarte mulți bani și i-am investit în acțiuni, pentru că a fost ca un hobby pentru mine. N-am investit nici în terenuri, nici în bijuterii, nici în fel de fel de alte lucruri", a completat el.