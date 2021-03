Ce pantofi se combină cel mai bine cu o rochie? (P)

Rochii cu flori și stiletto, pantofi sport, mocasini

Sa luăm, de exemplu, o rochie înflorată cu un croi lejer în forma literei “A” cu decolteu nu prea adânc, lungă până la genunchi. Te-ai gândit că această rochie este foarte versatilă? Sau că poate fi pusă în valoare cu trei articole de încălțăminte de damă? O poți purta la un garden party, la o petrecere de cocktail, la cumpărături și ieșiri relaxante, sau chiar la ținutele urbane pe care le adori?

Pantofi stiletto și rochie cu flori

Pantofii stiletto sunt must have-uri în garderobă. Trebuie să ai cel puțin trei perechi în pantofar pentru o garderobă completă. Sunt cei mai versatili dintre pantofi, dar și cei mai eleganți. Îi porți când vrei să beneficiezi de un look elegant, de ținute feminine. Deci pentru o petrecere de tip garden party sau una de cocktail pot selecta rochia cu flori preferată, o poți accesoriza cu o curea îngustă, o geantă mică de mână și perechea potrivită de pantofi stiletto. Vei construi o ținută feminină, impresionantă. Ai un look elegant, ești feminină și te simți perfect.

Mocasini, balerini și rochie cu flori

Aceeași rochie cu flori o poți aborda la un outfit clasic, elegant. O poți purta cu mocasini din piele sau cu o pereche de balerini lejeri. Geanta de umar și cureaua lată pot fi accesoriile cheie care îi conferă ținutei un aer personal. Poți aborda acest outfit pentru o ieșire relaxantă, pentru cina de familie de sâmbătă seara sau pentru cumpăraturi. Nimeni nu spune că în astfel de situații trebuie să porți haine banale.

Pantofi sport și rochia înflorată

O ținută dinamică, tinerească, în stil urban poate fi oricand creată cu o pereche de pantofi sport și o rochie cu flori. În acest context este important să te orientezi către pantofi monocromi, din piele sau pantofi cu platforme wedge. Aceste piese cu aspect minimalist, reușesc să îmblânzească estetica puternică a imprimeului floral. Poți completa ținuta cu un rucsac mic, și gata, ești pregătită de o ieșire lungă și relaxantă.

Rochia simplă neagră și pantofii stiletto, Oxford, kitten heels

Rochia simplă neagră este un must-have. Este una dintre cele 5 articole vestimentare esențiale ce nu trebuie să lipsească dintr-o garderobă completă. În compania pantofilor stiletto și a unei genți de tip clutch se transformă în vedeta unui outfit ceremonial. Fii naturală și păstrează părul aranjat natural, accentuează trăsăturile prin machiaj și vei obține o imagine feminină.

Poți aborda aceeași rochie neagră la birou. Da, rochia neagră este iconică pentru outfiturile office. O poți combina cu pantofii kitten heels și cu o geantă mare din piele naturală. Pentru a scoate outfitul din anonimat te poți folosi de efectul magic al eșarfei de mătase. Roșie, albastră sau înflorată, o poți purta la baza gâtului sau o poți atârna la toarta genții office.

Rochia neagră și pantofii Oxford sunt asocieri naturale. Chiar dacă aspectul general al pantofilor Oxford este puternic masculin, trăsăturile sunt îndulcite de rafinamentul și eleganța rochiei negre. Poți purta oricand o astfel de ținută la intalnirile formale și semiformale. Te ajută să creezi o imagine profesională, puternică, dar în același timp feminină.