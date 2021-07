Ce înseamnă, de fapt "caniculă". Legătura mistică și neașteptată cu stelele și "CÂINII"

În meteorologie, canicula este un fenomen de dogoare, fierbințeală, înăbușeală, năduf, pârjol, toropeală, zăduf, zăpușeală, căldură mare care apare tot mai frecvent în procesul de încălzire globală.

Canicula se manifestă printr-o căldură dogoritoare specifică zilelor calde de vară, arșiță, zăpușeală, năduf.

De unde provine, de fapt, termenul de "canicula" și ce înseamnă

În latină, "caniculă", din latinescul "canis" înseamnă câine sau mai exact, "femela câinelui".

În Europa, canicula este perioada în care steaua Sirius răsare și apune o dată cu soarele. Totul se manifestă în perioada 22 iulie – 23 august. Acest răsărit are o semnificație mistică de reînnoire la vechile civilizații.

Sirius este cea mai strălucitoare stea de pe cer observată cu ochiul liber și face parte din Constelația "Câinelui Mare" și mai e cunoscută și cu numele de "Steaua Câine".

Deci, temenul de "caniculă" provine de la "câine" și "steaua câine".

În dicționarul latin-român al lui Gheorghe Guţu, citat de antena3.ro, cuvântul "canicula" însemna cătelușa sau stea. Astfel, de aici vine arsița care ne chinuie vara.

Când apare fenomenul de caniculă

În România, canicula apare atunci când temperaturile maxime ating sau depășesc 35°C în cursul zilei și se situează în jurul a 20°C sau peste această temperatură, noaptea, potrivit directorului ANM, Elana Mateescu.

"Ajungem la neutralitate climatică în 2050"

„Luna iunie ne-a dovedit din plin că trecem de la inundaţii la caniculă şi cu siguranţă vom vorbi din nou şi despre secetă în a doua parte a verii, după un an anterior excesiv de secetos", a anunţat Elena Mateescu, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Întrebată de jurnalistul Val Vâlcu dacă schimbările climatice din ultima sută de ani sunt în bine sau în rău, directorul ANM a venit cu un avertisment privind implementarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice.

"Nu suntem în bine, pentru că dacă luăm în considerare ultimii 20 de ani, cei mai calzi din istoria măsurătorilor meteorologice şi în ţara noastră, deceniul 2011 - 2020 este cel mai cald deceniu, pentru că 7 ani din acest deceniu sunt în top 10 cei mai calzi ani din istorie, 2019 - 2020 sunt pe locul întâi şi doi ca fiind cei mai calzi ani, şi în aceşti ani am avut abateri termice ale temperaturii medii anuale a aerului mai mari de 1,5 grade Celsius, şi menţionez acest prag pentru că reprezintă ţinta Acordului de la Paris, şi dacă nu implementăm măsuri specifice de adaptare la schimbările climatice ca să ajungem la neutralitate climatică în 2050, cu siguranţă efectele pot fi asupra anumitor sectoare ireversibile. Observăm ce se întâmplă cu fenomenele meteo extreme, periculoase: în luna iunie acest an am emis 68 de avertizări meteorologice de tip nowcasting de Cod roşu. În 24 de ore este prima dată când emitem mai mult de 36 de astfel de avertizări. Pentru prima dată în luna iunie am avut Cod roşu de caniculă în partea de vest a ţării, două zile consecutiv. Acest lucru nu face decât să confirme că într-adevăr schimbările observate în evoluţia condiţiilor climatice din ţara noastră nu sunt o excepţie, ci o certitudine”, a afirmat Elena Mateescu, în cadrul conferinţei "România, în epoca poluării! Soluțiile momentului la problemele de mediu", organizată de DC MEDIA GROUP.